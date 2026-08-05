Trent’anni in un fienile: la Porsche 924 Turbo che aspettava la benzina giusta

Trent’anni in un fienile del Suffolk (letteralmente, un barn find), quattro gomme a terra, una pompa dell’acqua bloccata e i resti di un nido di topi sotto il cofano. Una scena piuttosto classica per ritrovamenti del genere. La Porsche 924 Turbo del 1979 di Tony, quella di cui parleremo, è ancora lì, intera, con la sua livrea bicolore verde scuro e verde chiaro che racconta tutto quello che le è capitato.

Advertisement

Tony la comprò nuova nel 1979 per 13.998 sterline. Aveva in mente la Carrera, poi scoprì di aspettare un figlio e optò per qualcosa di più “pratico”. Fu con quella 924 Turbo che riportò a casa dall’ospedale prima suo figlio, poi sua figlia. Quando i bambini ebbero otto anni e il sedile posteriore, già progettato più per i bagagli che per gli adulti, smise di essere comodo, Tony e Jill parcheggiarono l’auto nel fienile di campagna, con la griglia quasi a contatto con il muro, e non la toccarono più.

Gli interni Pasha sono sopravvissuti meglio di quanto ci si aspetterebbe: il velluto a quadri che riveste la seduta, la pelle marrone sui fianchetti, la plancia in Rose Passion Brown. Il volante a due razze è ancora al suo posto. I tappetini hanno ceduto, la moquette nel bagagliaio ha pagato il prezzo di una batteria scarica che Tony ci aveva lasciato dentro, oltre al fatto che Jill aveva scoperto che il portellone alto era il posto ideale per cambiare i pannolini.

Advertisement

La verniciatura racconta due episodi precisi. Una bambina che perde l’equilibrio in bicicletta e graffia la fiancata con la leva del freno. Un’altra che incide il suo nome con una pietra e dà la colpa alla sorellina di due anni. Le riverniciature con la bomboletta spray, neanche a dirlo, non hanno tenuto.

Sotto il cofano, il motore quattro cilindri da 2,0 litri turbo, 143 cavalli, 212 km/h di punta, non perde olio. Il livello è leggermente sotto il minimo, il che per una Porsche 924 ferma trent’anni è quasi un miracolo.

Jonny Smith del programma The Late Brake Show, chiamato dal genero di Jill, riesce a far girare il motore. La pompa dell’acqua è bloccata, il sistema K-Jetronic fa i capricci, e con la benzina vecchia di tre decenni nelle vene la 924 Turbo si rifiuta di ripartire davvero. Serve un esperto di Porsche d’epoca.

Advertisement

Tra i documenti trovati nell’abitacolo, fatture, libretti di manutenzione, manuali, c’era anche una fotografia in bianco e nero. Un bambino in piedi accanto alla 924 Turbo, con un’espressione che vale più di qualsiasi cifra d’asta.