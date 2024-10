I quattro modelli SUV di Hyundai che rinnovano la gamma

In 46 anni Hyundai ha prodotto qualcosa come 50 milioni di veicoli ma negli ultimi 11 è riuscita a raggiungere il traguardo storico dei 100 milioni di veicoli. Obiettivo prestigioso che non rappresenta, ovviamente, una fine con l’azienda sudcoreana che guarda al futuro andando a rinnovare la gamma con quattro modelli di SUV.

Hyundai ha un SUV per ogni esigenza

Oggi i SUV, gli Sport Utility Vehicle, sono una tipologia di auto molto diffusa e apprezzata e Hyundai ha nel suo catalogo un’offerta molto variegata. Diversi modelli di SUV per differenzi motorizzazioni e tagli così da rispondere a tutte le necessità dei clienti.

Hyundai Kona

Il primo modello al quale prestiamo attenzione è il B-SUV Hyundai Kona. Un design futuristico con linee fluide e molto aerodinamiche (il coefficiente di resistenza è di 0,27) rendono questo SUV molto affascinante. Caratteristica la griglia del radiatore in posizione bassa con i deflettori attivi e la firma luminosa a LED (Seamless Horizon Lamp) che si sviluppa orizzontalmente da lato a lato senza alcuna interruzione. Stessa impostazione sul posteriore della Hyundai Kona con la luce del terzo stop integrata nello spoiler. La Hyundai Kona è un’auto lunga 4,35 metri, larga 1,82 metri, alta 1,57 metri e con un passo di 2,66 metri.

Internamente è orientata alla tecnologia digitale con un quadro strumenti da 12,3” e un display da 12,3” per l’infotainment che offrono comfort e tanta efficienza. Grande attenzione alla connettività con il supporto ad Android Auto, Apple carPlay, agli aggiornamenti OTA e ai servizi Connected Car di Hyundai che trasferiscono dati in tempo reale grazie alla telematica.

Dal punto di vista delle motorizzazioni la Hyundai Kona è disponibile nel motore benzina 1.0 T-GDi da 88 kW (100 CV), nella versione mild hybrid 1.0 T-GDi 48 V da 88 kW (100 CV) e nelle due versioni elettriche, Standard Range e Long Range, rispettivamente con motore elettrico da 48,6 kWh e 99 kW per un’autonomia di 380 km e 510 km.

Hyundai Tucson

In Europa la Hyundai Tucson è uno dei SUV più venduti e l’ultimo restyling ha migliorato alcuni dettagli senza andare a stravolgere un design di successo. Parliamo di un C-SUV lungo 4,51 metri, largo 1,86 metri, alto 1,65 metri e con un passo di 2,68 metri che a bordo prevede nell’ultima versione una consolle centrale rinnovata. Tra le caratteristiche di questo modello la presenza del Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) con display digitale da 12,3” per il quadro strumenti e uno touch da 12,3” per l’infotainment. Da segnalare anche l’Head-Up Display da 12”, il sistema di telematica Bluelink, il sistema Hyundai Digital Key 2 e il supporto ad Android Auto e Apple CarPlay.

Le prestazioni della Hyundai Tucson sono affidate a un motore 1.6 diesel CRDi 48V da 136 CV, un motore 1.6 benzina T-GD 48V da 160 CV, un motore benzina T-GDI HEV full-hybrid e dalla versione con motore 1.6 benzina T-GDI PHEV con tecnologia Plug-in hybrid da 252 CV.

Hyundai Santa Fe

La Hyundai Santa Fe è l’ammiraglia del marchio sudcoreano con un SUV dalle linee nette e decise lungo 4,83 metri, largo 1,90 metri, alto 1,72 metri e con un passo di 2,81 metri. È cresciuto di dimensioni rispetto ai modelli passati e ha un abitacolo con un design a forma di H che consente di esaltare la linea orizzontale. Ampio spazio alla connettività anche per la Hyundai Santa Fe che dispone di un sistema di infotainment di ultima generazione che racchiude la Graphical User Interface e funzioni avanzate di auto connessa. Il doppio schermo da 12,3£, le funzionalità software avanzate, il Bluelink Connected Car e l’Head-Up Display da 12” rendono l’esperienza a bordo davvero notevole.

Notevoli anche le prestazioni grazie al motore (unica scelta) full-hybrid 1.6 TGDI HEV da 215 CV fornito insieme al cambio automatico a 6 marce, il sistema di trazione Drive Traction System e la trazione integrale HTRAC.

Hyundai Bayon

Concludiamo questa rassegna con il B-SUV Hyundai Bayon. Hyundai Bayon è un urban SUV dallo stile moderno lungo 4,18 metri, largo 1,77 metri, alto 1,50 metri e con un passo di 2,58 metri che si rivela particolarmente agile sulle strade di città. Il design si caratterizza per le luci diurne a LED che si presentano unite da una barra luminosa che ricrea la tipica firma Seamless Horizon. Guardandola lateralmente la Hyundai Bayon ha un profilo a cuneo che si esalta bene con i cerchi da 16” o 17” ridisegnati.

La modernità della Hyundai Bayon si esprime anche all’interno dove si trova un cockpit digitale di ultima generazione nel quale domina lo schermo touch da 10,25” dell’infotainment. Tanta capienza del bagagliaio (che arriva fino a 1205 litri abbattendo i sedili posteriori) per rispondere anche a questo tipo di necessità.

Tre le motorizzazioni per la Hyundai Bayon: quella 1.2 MPI da 79 CV a benzina o benzina e GPL, quella 1.0 T-GDI da 100 CV e la versione ibrida 1.0 T-GDI 48 V da 100 CV.