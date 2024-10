Hyundai, grandioso traguardo per la coreana: 100 milioni di esemplari

Hyundai ha raggiunto un traguardo storico per il percorso dell’azienda: la casa automobilistica, infatti, ha annunciato di aver prodotto 100 milioni di veicoli a livello globale dal 1967, anno della fondazione.

Per celebrare questo importante momento per Hyundai, l’azienda ha consegnato direttamente non il centomilionesimo veicolo, ma esattamente quello successivo, ovvero una Ioniq 5 elettrica, al suo nuovo proprietario. Ma perché proprio il veicolo successivo a quello caratterizzato dal numero cosiddetto “tondo”?

Hyundai ha spiegato che questa scelta rappresenta, simbolicamente, la sua “volontà di non fermarsi” ai traguardi già raggiunti, ma di “guardare sempre avanti”, per un futuro basato sull’eredità dei suoi successi passati.

Sebbene Hyundai sia nata nel 1967, il suo primo impianto di produzione è diventato operativo l’anno successivo, nel 1968, a Ulsan, Corea del Sud. Questo stabilimento, un po’ la culla dell’industria automobilistica coreana, ha dato vita alla Pony, la prima vettura prodotta in serie nel Paese. Oggi, lo stabilimento di Ulsan ha una capacità produttiva impressionante, con 1,6 milioni di veicoli all’anno.

Nel corso dei suoi 57 anni di storia, Hyundai si è espansa in modo esponenziale, aprendo fabbriche in Paesi come la Repubblica Ceca, India, Turchia e States. Per arrivare ai primi 50 milioni di veicoli prodotti ci sono voluti 46 anni, ma il traguardo dei 100 milioni è stato raggiunto in soli altri 11 anni.

Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai, ha commentato: “Produrre 100 milioni di veicoli a livello mondiale è un risultato straordinario, reso possibile dal supporto dei nostri clienti in tutto il mondo. La nostra capacità di affrontare sfide e spingerci verso l’innovazione ci ha permesso di crescere rapidamente. Ora puntiamo a raggiungere nuovi traguardi e a segnare una svolta nel mondo della mobilità”.

Sebbene Hyundai non sia nota per una lunga storia nel motorsport o nelle prestazioni di alto livello, l’azienda ha comunque dimostrato la sua capacità di affermarsi nel settore e creare veicoli entusiasmanti. Con modelli come la Veloster N, la sua prima vettura ad alte prestazioni, e l’elettrica Ioniq 5 N, considerata uno dei veicoli elettrici più divertenti al momento, Hyundai continua a sorprendere appassionati ed esperti di settore.