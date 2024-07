Hyundai Santa Fe, come cambia il segmento dei SUV

Comoda, silenziosa e spaziosa: questi i tre tratti caratteristici della nuova Hyundai Santa Fe che ridefinisce i tratti del segmento dei SUV. Questa è la quinta generazione del veicolo della casa automobilistica coreana per un D-SUV capace di fare storia proponendo sempre un interessante equilibrio tra design, prestazioni e tecnologia.

La quinta generazione della Hyundai Santa Fe

La nuova Hyundai Santa Fe si presenta con un’identità rinnovata e si rivolge a quella fetta di mercato di persone che sono alla ricerca di un mezzo affidabile nell’uso quotidiano ma anche pronto a rispondere alle esigenze di un viaggio più lungo.

Esteticamente la Hyundai Santa Fe appare con un look da fuoristrada con linee squadrate che le donano uno stile audace, moderno e robusto. Rispetto alla generazione precedente il passo è stato aumentato di 45 mm così da perseguire la spaziosità e la comodità. Le dimensioni della nuova Hyundai Santa Fe sono quindi 4830 mm di lunghezza, 1900 mm di larghezza, 1720 mm di altezza e un passo di 2815 mm.

Internamente l’abitacolo è sviluppato con un design a H nel quale la linea orizzontale del cruscotto viene esaltata così da donare allo spazio una maggiore ampiezza. Con i 711 litri di capienza (che possono raggiunge i 20232 litri con l’utilizzo dei soli due posti anteriori) la capacità di carico della Hyundai Santa Fe è da top di gamma per il segmento e l’apertura a tutta larghezza del portellone posteriore aumenta la praticità e la comodità di utilizzo.

In termini di prestazioni la nuova Hyundai Santa Fe propone due versioni (a due o quattro ruote motrici) per il motore 1.6 T-GDI HEV full-hybrid e il cambio a 6 marce. Complessivamente la potenza è di 215 CV che consentono al SUV di registrare un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 9.6 secondi (versione 2WD) o 9.8 secondi (versione 4WD). Le prestazioni sono esaltate dal sistema di trazione integrale HTRAC che migliora la gestione della coppia in base alla velocità e all’aderenze delle ruote. Le diverse modalità di guida, comprese Sabbia, Neve e Fango, migliorano ulteriormente la guidabilità della Hyundai Santa Fe.

La tecnologia a bordo della nuova Hyundai Santa Fe prevede il sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) che prevede un’interfaccia grafica elegante e diverse funzioni avanzate. È presente un doppio monitor da 12.3” e un Head-Up Display da 12” sul quale vengono riportate le info essenziale direttamente sul parabrezza. Per quel che riguarda la sicurezza, invece, di serie sulla Hyundai Santa Fe di quinta generazione troviamo il Rear Occupant Alert, la frenata di emergenza autonoma con il riconoscimento di veicoli, ciclisti e pedon, il sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, l’Highway Driving Assist, il sistema di mantenimento della corsia, il Cruise Control adattivo, il sistema eCall e l’In Cabin Camera.

Due gli allestimenti disponibili per la Hyundai Santa Fe: il Business e l’XClass con una serie di equipaggiamenti particolarmente interessanti. Per quello Business, per esempio, ci sono i fari anteriori e posteriori Full LED, il climatizzatore automatico, 10 air-bag, il sistema di monitoraggio dei pneumatici e quello di controllo della stabilità. L’allestimento XClass aggiunge anche il sistema audio premium BOSE e i sedili in pelle ventilati e riscaldabili.