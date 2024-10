McLaren W1, la più potente della storia del marchio

La McLaren W1 arriva come l’erede definitiva della sconvolgente F1 e della P1, auto che hanno fatto impazzire appassionati ed esperti del settore che l’hanno avuta tra le mani. McLaren prosegue così una tradizione iconica di supercar che spingono i confini dell’ingegneria d’avanguardia.

Il nuovo modello ibrido V8 eroga una potenza strabiliante di 1.275 CV e si distingue per il telaio in fibra di carbonio, con soluzioni aerodinamiche e tecnologiche prese direttamente dalla Formula 1. La W1 potrebbe definirsi semplicemente una supercar “da collezione”, un capolavoro che unisce design, potenza e tecnologia in un unico concentrato emozionante.

Concepita per ottenere la massima efficienza aerodinamica senza rinunciare allo stile inconfondibile di McLaren, la W1 si basa su una struttura quasi interamente in fibra di carbonio, riducendo il peso a 1.399 kg, senza lasciare in fabbrica la sua straordinaria rigidità strutturale. Le porte Anhedral migliorano il flusso d’aria, mentre lo spoiler posteriore attivo “Long Tail” si estende fino a 300 mm, aumentando la deportanza e garantendo stabilità estrema.

L’auto tende ad incollarsi sull’asfalto, come pretendono gli automobilisti più esigenti e, forse, più spaventati dalla brutalità della supercar. Complessivamente, la McLaren W1 genera fino a 1.000 kg di carico aerodinamico, rendendola imbattibile alle alte velocità.

Dentro l’abitacolo, la monoscocca in fibra di carbonio “Aerocell” integra i sedili, offrendo ergonomia e leggerezza. Non è, e non deve essere, un soggiorno su ruote. Gli interni, caratterizzati da semplicità e funzionalità, spartani direbbe qualcuno maliziosamente, presentano un touchscreen centrale da 8 pollici che gestisce l’infotainment, incluso Apple CarPlay e porte USB-C. I controlli di guida sono intuitivi, progettati per consentire rapidi aggiustamenti durante la guida.

Il sistema di sospensioni avanzato “Race Active Chassis Control III” adatta automaticamente l’assetto in base alla modalità di guida selezionata, con la modalità “Race” che abbassa l’auto per massimizzare la deportanza. I freni in ceramica “McLaren Carbon Ceramic Racing+” garantiscono prestazioni di frenata eccezionali, anche nelle condizioni più estreme.

Il cuore pulsante della McLaren W1, però, non poteva rimanere dimenticato: siamo al cospetto di un motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 928 CV e spingere il motore fino a 9.200 giri al minuto. Costruito con un rivestimento al plasma dei cilindri, questo motore garantisce una risposta rapida e un’efficienza straordinaria. Il tutto è accompagnato da un modulo elettrico da 347 CV, derivato dalla Formula 1, che innalza la potenza complessiva e ottimizza l’accelerazione.

Con un cambio a doppia frizione a 8 velocità, la McLaren W1 cambia marcia con una rapidità impressionante. Il sistema E-reverse gestisce la retromarcia elettricamente, riducendo peso e migliorando l’efficienza complessiva. La McLaren W1 accelera da 0 a 200 km/h in soli 5,8 secondi e raggiunge i 300 km/h in meno di 12,7 secondi, rendendola una delle supercar più veloci mai realizzate. La produzione è limitata a 399 unità, con un prezzo di partenza di 2 milioni di sterline, già tutte assegnate. In molti vivranno tale magia, forse, solo nei videogiochi.