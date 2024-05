I prossimi camion Volvo saranno a idrogeno a iniezione diretta

L’abbandono dei motori diesel e l’orientamento verso altre forme di alimentazione non è una scelta che riguarda solo il settore delle automobili. Anche i camion stanno seguendo questo trend anche con soluzioni particolarmente promettenti. È il caso dei truck e dei bus a marchio MAN di cui abbiamo già parlato e ora dei camion a marchio Volvo. Mentre la causa automobilistica svedese ha registrato a marzo un boom incredibile delle vendite di auto elettriche è interessante analizzare il lavoro che l’azienda sta portando avanti sui motori a idrogeno a iniezione diretta.

I motori Volvo a iniezione diretta ad alta pressione

Volvo Trucks sta lavorando su camion dotati di motori a combustione che siano alimentati con l’idrogeno. Al momento siamo ancora in una fase di sviluppo e i primi test inizieranno solamente nel 2026 con l’obiettivo da parte della casa automobilistica svedese si prevederne il lancio commerciale entro il 2030. Tra gli aspetti interessanti da considerare c’è il fatto che i camion sono un tipo di mezzo particolarmente adatto per l’integrazione dei motori a idrogeno. Questo per le lunghe distanze che percorrono regolarmente specialmente in quelle zone dove l’elettrico è poco vantaggioso per l’assenza di infrastrutture di ricarica adeguate o nelle quali i tempi di ricarica non sono convenienti.

Per questo tipo di veicoli Volvo ha previsto dei motori a combustione a idrogeno con il sistema dell’iniezione diretta ad alta pressione (HPDI). Si tratta di una tecnologia tramite la quale viene iniettata una piccola quantità di carburante ad alta pressione per attivare l’accensione a compressione prima di aggiungere l’idrogeno.

Questa tecnologia, frutto dell’accordo tra Volvo e Westport Fuel Systems, assicura una maggiore efficienza energetica, un consumo minore di carburante con un aumento della potenza del motore. La tecnologia H2 HPDI sviluppata dalla Westport Fuel Systems si basa sull’architettura GNL HPDI per cui si va a sostituire la miscela di gas naturale e biogas con l’idrogeno. In questo modo si ha un 20% di potenza in più e il 18% di coppia motore in più rispetto a un motore diesel ma con emissioni di CI2 praticamente nulle.

Questo tipo di soluzione utilizza molti componenti dei sistemi LNG HPDI già in uso integrando la pompa ad alta pressione e il serbatoio criogenico sul telaio del camion per poi collegarli direttamente con il motore. L’iniettore, appositamente brevettato, ha un design a doppio ago concentrico che permette proprio l’erogazione di piccole quantità di gasolio e grandi quantità di gas naturale permettendo di iniettare il gas naturale al termine della corsa di compressione.

Per il rifornimento i prossimi camion Volvo a idrogeno potranno contare su un’autonomia di 800 km grazie al serbatoio da 80 kg ottenendo un’efficienza di più del 5% rispetto ai motori diesel tradizionali.