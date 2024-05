Le auto più vendute ad Aprile 2024 in Europa: Tesla fuori dalla Top 10

Fino alla scorso anno eravamo abituati a vedere Tesla, specialmente con la sua Model Y, sempre in cima a qualsiasi classifica, sia generale che in quella dedicata alle auto elettriche. Questo trend nel 2024 è andato un po’ a scemare e, a quanto pare, sembra andare sempre peggio. La casa automobilistica di Elon Musk, forse per la prima volta dopo diversi mesi, si trova fuori dalla Top 10 nella classifica mensile delle vendite in Europa.

Dacia Sandero prende il posto di Tesla Model Y: l’auto della casa automobilistica romena primeggia nelle vendite

Il mese di marzo, nonostante un calo del 42% nelle immatricolazioni, Tesla Model Y, occupava comunque il primo posto nella classifica delle auto più vendute in Europa. Per quanto riguarda le vendite del primo trimestre, il SUV elettrico occupava soltanto la terza posizione.

Il mese di aprile vede un trend completamente differente, con Dacia Sandero alla prima posizione con 24.835 immatricolazioni, contro le 18.111 registrate lo stesso mese del 2023, seguita da Volkswagen Golf con 21.592 unità vendute, contro le 13.077 dello scorso anno. Conclude il podio la Renault Clio, con 19.310 immatricolazioni, che registra un aumento del 23.8% rispetto allo scorso anno.

Alla quarta posizione un’altra auto di Volkswagen, questa volta la T-Roc, con 19.225 immatricolazioni, seguita dalla Peugeot 208 con 17.273 unità vendute. Andando avanti, troviamo la Skoda Octavia alla sesta posizione con 16.812 immatricolazioni, mentre Toyota Yaris registra un aumento del 67.2% con 16.808 unità vendute, contro le 10.054 dello scorso anno. Completano la Top 10 la Volkswagen Tiguan con 16.495 unità vendute, Citroen C3 con 14.812 immatricolazioni e Ford Puma con 14.418 unità.

Per quanto riguarda le vendite relative ai primi quattro mesi dell’anno, il primo posto della classifica è occupato sempre da Dacia Sandero con ben 97.021 immatricolazioni in Europa. Volkswagen Golf occupa la seconda posizione con 85.781 unità vendute, contro le 56.109 dello stesso periodo del 2023, e Peugeot 208 conclude il podio con 75.249 immatricolazioni. La Tesla Model Y scivola alla posizione numero otto con “solo” 67.975 immatricolazioni, contro le 82.248 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un calo del 17.4%.