Volvo schizza alle stelle a marzo 2024: boom elettrico!

Stiamo parlando di un totale di ben 78.970 vetture vendute a livello globale. Il marchio svedese Volvo si conferma, ancora una volta, capace di rispondere alle diverse esigenze di un mercato che è in continua evoluzione. E pensare che solo un mese fa stavamo commentando delle vendite record di Volvo, che nel febbraio 2024 ha registrato 50.315 unità vendute.

Volvo vola verso nuovi traguardi: marzo 2024 da record

Il più grande successo vendita, come anche per il mese scorso, è dato dalle auto elettriche. In un mondo dove c’è sempre più la necessità di cambiamento e innovazione, la casa automobilistica svedese è riuscita a fare la sua parte, dando voce in capitolo a questa evoluzione. Un quarto delle auto vendute a marzo, circa 23%, sono modelli completamente elettrici. Mentre per il mese di febbraio si registrava il 22% del totale delle vendite globali.

E paragonando lo scorso anno, marzo 2023, si tratta quindi di un incremento del 33%. Un importante record per Volvo, che raggiunge un nuovo massimo storico; bruciando le tappe alla Borsa di Stoccolma, il titolo registra un rialzo del 4,7% a 40,82 corone svedesi, posizionandosi, così, in vetta all’indice Stoxx Europe 600.

Volvo, un gigante dell’auto affidabile che domina il futuro della mobilità

Volvo ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama automobilistico, grazie alla produzione delle sue vetture conosciute come solide e sicure. Grazie alla loro affidabilità, e le diverse funzionalità di semplificazione che offrono, sono generalmente scelte e amate dalle famiglie; che le trovano inoltre spaziose e confortevoli. E, negli ultimi anni, la casa automobilistica svedese è riuscita a evolversi e innovarsi, creando vetture sempre più affidabili, sì, ma puntando anche al design, alla tecnologia e soprattutto impegnandosi per produrre elettriche efficienti. Guardiamo ad esempio il successo della EX30, il suo SUV completamente elettrico, che ha avuto un ruolo importante per la crescita della stessa casa automobilistica, pretendo il posto di protagonista. Infatti, con il suo prezzo competitivo e il suo design accattivante ha conquistato il pubblico Europeo.

Puntando sempre all’attenzione al cliente, all’innovazione e alle emissioni – e guardando anche ai numeri come trofei – Volvo rappresenta un esempio da seguire per tutti i costruttori automobilistici che desiderano conquistare il futuro della mobilità, rimanendo al passo con i tempi.

Facciamo i complimenti a Volvo, che, con i suoi dati, sottolinea il continuo impegno verso una mobilità più sostenibile.