NIO, la batteria semisolida, dalle parole ai fatti

Della batteria allo stato semisolido di NIO si è iniziato a parlare ormai da tempo. Quando sono iniziate a filtrare le prime notizie sull’alimentatore realizzato da WeLion, a stupire gli addetti ai lavori erano stati soprattutto i dati sull’autonomia. Si era infatti affermato che ne avrebbe garantito un risultato pari a oltre mille chilometri e questo valore aveva suscitato un certo clamore.

Ora, però, arriva la conferma che non si trattava di parole al vento e tale autonomia è stata confermata da una prova reale. A darla il viaggio cui ha dato vita il cofondatore e amministratore delegato del brand cinese, William Li, nel corso del quale la sua ET7, ammiraglia tre volumi della casa, ha montato la batteria con un risultato che parla chiaro: 1.044 chilometri, compiuti insieme a Shen Fei, il vice-presidente cui è affidata la responsabilità della divisione Finanza.

A conferire ulteriore valore al dato è poi un ulteriore fatto; quando sono arrivati alla meta prevista del viaggio, la batteria aveva ancora un 3% di carica. In pratica, grazie ad esso avrebbe potuto percorrere ulteriori 30 chilometri. Una testimonianza che conferma in pieno quanto era stato proclamato quando la batteria era stata presentata ufficialmente, che sembra aprire nuovi scenari per quanto concerne il mercato delle auto elettriche.

NIO fa sul serio, con la batteria allo stato semisolido

Occorre sottolineare che proprio per dare rilevanza all’esperimento, l’intero viaggio dei due dirigenti di NIO è stato trasmesso in streaming. Una mossa pubblicitaria che ha permesso a chiunque lo volesse di seguire quanto avveniva lungo le 14 ore necessarie per condurlo a termine. Questo il tempo necessario dopo il via, avvenuto alle 6:32 di domenica mattina, dalla stazione di battery swap di Shanghai in direzione sud.

Nel corso del tragitto, lungo le strade che costeggiano la costa orientale della Cina, William Li ha anche provveduto a dare alcune notizie. La prima delle quali relativa ai precedenti test cui la ET7 equipaggiata con la batteria allo stato semisolido da 150 kWh era già stata sottoposta in precedenza. In quel caso, il percorso aveva riunito le città di Kunming e Beihai, arrivando per l’occasione a 1.145 chilometri.

Per 957 chilometri, quindi il 92% del percorso la vettura ha guidato con i sistemi di assistenza attivi, il pacchetto Navigate-on-Pilot+, il quale ha fissato la velocità di crociera a 90 km/h, rendendo possibile un consumo medio pari a 13,2 kWh/100 km. Considerando che delle 14 ore del viaggio quelle di guida effettiva sono state 12,4 con il rimanente dedicato alle soste, la velocità media complessiva è stata dell’83,9%.

Dalle parole ai fatti

La batteria allo stato semisolido era stata annunciata da NIO nel 2020, per poi passare alla produzione in serie. La stessa aveva indicato nel passato mese di luglio la disponibilità in alti volumi a partire da aprile del 2024. Provvista di una capacità di 150 kWh è già disponibile dallo stesso mese di luglio sulla NIO ES6, un SUV da 4,85 metri di lunghezza.

Il suo peso si attesta a 575 chili , 20 in più rispetto alla batteria agli ioni di litio da 100 kWh che viene fornita a NIO da CATL e già disponibile su diversi modelli della casa. A rendere possibile un aumento di peso così contenuto rispetto alla consistente quantità di energia in più che è in grado di immagazzinare, è la maggiore densità energetica. Con un valore di 261 Wh/kg, è infatti in grado di conseguire il 44,44% in più rispetto ai 180 Wh/kg della batteria di CATL.

Il pacco vede la presenza di 384 celle di dimensioni più contenute, ognuna delle quali provvista di una densità energetica di 360 Wh/kg, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate in precedenza da WeLion. Nel corso di un evento del 2021, il NIO Day, aveva destato scalpore l’annuncio relativo alla sua autonomia, indicata appunto in 1.000 chilometri.

Occorre anche ricordare che la nuova batteria allo stato solido è compatibile con tutte le auto di nuova concezione di NIO. Ne consegue che potrà essere interscambiabile con le altre batterie in commercio. Per operare la sostituzione, gli interessati dovranno soltanto recarsi a una stazione di battery swap.