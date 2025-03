Hyundai Kona 2025: novità e prezzi del SUV rinnovato

Hyundai rinnova la gamma del SUV Kona con il Model Year 2025, introducendo una struttura più chiara e arricchendo la dotazione di serie. Il crossover coreano mantiene la sua versatilità con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, rispondendo efficacemente alle diverse esigenze della clientela.

Hyundai Kona: ecco tutte le novità del Model Year 2025

La Kona 2025 nelle versioni benzina e ibrida è ora disponibile in quattro allestimenti: XTech, Business, N Line ed Excellence. A queste si aggiunge l’allestimento Business, pensato specificamente per liberi professionisti e aziende.

Disponibile con il motore benzina 1.0 T-GDI da 100 CV e con il propulsore 1.6 Full-Hybrid da 129 CV, l‘allestimento Business si distingue per una dotazione completa fin dalla versione base. Gli esterni presentano cerchi in lega da 16 pollici e luci diurne e di posizione a LED sia all’anteriore che al posteriore. La praticità è garantita dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, accompagnati dalla retrocamera di serie.

All’interno dell’abitacolo troviamo volante in pelle, smart key con pulsante di avviamento e climatizzatore automatico sulle versioni con cambio automatico a doppia frizione o Full Hybrid. Per quanto riguarda la tecnologia, troviamo un quadro strumenti LCD da 12 pollici e un display touchscreen da 12,3 pollici che integra il navigatore. Non manca la connettività con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, aggiornamenti over-the-air (OTA), servizi telematici Bluelink e servizi LIVE.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione di serie comprende il pacchetto Hyundai Smart Sense con il Forward Collision Assist (FCA) capace di rilevare veicoli, pedoni e ciclisti, l’assistenza al mantenimento della corsia (LKA e LFA), l’assistente intelligente dei limiti di velocità (I.S.L.A.) e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (DAW).

L’allestimento N Line, pensato per chi cerca un look sportivo, è disponibile con il motore benzina 1.6 T-GDI DCT da 138 CV o in versione Full-Hybrid 1.6 GDI HEV DCT da 129 CV. Le caratteristiche estetiche si ispirano al mondo del motorsport, con passaruota in tinta della carrozzeria e cerchi da 18 pollici specifici N Line. Gli interni dedicati presentano finiture sportive e pedaliera in metallo, mentre all’esterno spicca la firma luminosa LED Seamless Horizon Lamp.

L’allestimento Excellence, disponibile con le stesse motorizzazioni dell’N Line, punta invece su stile e tecnologia avanzata. Di serie troviamo cerchi in lega da 18 pollici, Seamless Horizon Lamp, fari anteriori Full LED Wide-Projection, una dotazione ADAS ulteriormente arricchita e un sistema audio premium firmato Bose.

La Kona è disponibile anche in versione 100% elettrica con due diverse configurazioni. La prima adotta una batteria da 48,6 kWh con potenza di 99 kW (135 CV) e autonomia di 380 km, mentre la seconda utilizza un accumulatore più capiente da 64,8 kWh, che alimenta un motore da 150 kW (204 CV) garantendo un’autonomia di 510 km con una singola carica.

La versione elettrica è offerta nell’allestimento base Exclusive, già molto completo e disponibile con entrambe le batterie, e nell’allestimento N Line, che aggiunge un design sportivo ed è disponibile solo nella versione con la batteria di maggiore capacità.

I prezzi della nuova gamma Hyundai Kona 2025 partono da 26.700 euro per la versione benzina 1.0 T-GDi 100 CV MT XTech. La variante Business con lo stesso motore è proposta a 28.100 euro, mentre con il più potente 1.6 T-GDi 138 CV DCT il prezzo sale a 31.100 euro. Gli allestimenti top di gamma N Line ed Excellence con motore 1.6 T-GDi 138 CV DCT sono entrambi disponibili a 32.500 euro.

Per quanto riguarda le versioni ibride, si parte da 29.100 euro per la Kona Hybrid 1.0 T-GDi 48V MT 100 CV Business, mentre la Full Hybrid con motore 1.6 GDi da 129 CV è disponibile a partire da 32.700 euro nell’allestimento XTech. Le versioni Business, N Line ed Excellence della Full Hybrid sono proposte rispettivamente a 34.100 euro e 35.500 euro, nel caso delle ultime due menzionate.

Le versioni elettriche partono da 38.300 euro per la Kona Electric 135 CV con batteria da 48,6 kWh in allestimento Exclusive. La variante con batteria maggiorata da 64,8 kWh e potenza di 204 CV costa 41.300 euro nello stesso allestimento, mentre la top di gamma N Line con la stessa motorizzazione è disponibile a 45.500 euro.