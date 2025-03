Nissan, il rilancio senza paura: Micra, Leaf e Juke diventano elettrici

Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, Nissan finalmente scopre le carte e svela il futuro della sua gamma. Tra city car elettriche, crossover rinnovati e SUV per ogni mercato, il marchio giapponese non si tira indietro e punta tutto sulla mobilità elettrificata. Cosa bolle in pentola?

Dimenticate la vecchia Micra a benzina. La nuova generazione sarà 100% elettrica, condividendo la stessa piattaforma della Renault 5 E-Tech. Disegnata in Europa e prodotta in Francia, arriverà entro fine 2025, portando design compatto e tecnologia avanzata nel segmento delle city car a zero emissioni. Ma Nissan non si ferma qui. La scommessa per rilanciare il marchio è nettamente più abbondante di una city car dal nome senza dubbio (quasi) storico.

Dopo anni di onorato servizio, la mitica Nissan Leaf cambia pelle e diventa un crossover più spazioso e familiare. I cambiamenti sarebbero tanti e piuttosto evidenti. Nuovo design muscoloso, ispirato alla Ariya, piattaforma CMF-EV per un’autonomia migliorata, cerchi in lega da 19 pollici e tetto panoramico (finalmente, direbbero alcuni) e ricarica NACS per accedere ai Tesla Supercharger sparsi per l’Europa. Sarà disponibile a partire dal 2025 e sarà prodotta nel Regno Unito nell’ambito del progetto “EV36Zero”, un hub da 1 miliardo di sterline per la produzione sostenibile.

Per il mitico Qashqai, il SUV che ha reso Nissan un brand ancora più diffuso e riconoscibile in Europa, è in arrivo un upgrade al sistema e-Power di nuova generazione. L’obiettivo? Più efficienza, meno consumi e un’esperienza di guida ancora più simile a un’elettrica.

E non possiamo dimenticarci di lui, il Juke: Nissan si ispira alla sua recente serie di concept e lo porta al formato 100% elettrico. Nel 2026, infatti, toccherà anche al compatto, che abbandonerà il motore a combustione per passare all’elettrico puro. Basato sul design futuristico della concept Hyper Punk, questo crossover compatto promette di essere l’auto perfetta per chi vuole distinguersi nel traffico urbano.