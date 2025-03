MG S5 EV: cosa offre il SUV elettrico in arrivo in Italia tra pochi mesi

La MG S5 EV si prepara a sbarcare sul mercato italiano, ma per vederla su strada bisognerà attendere la fine dell’estate 2025. Questo nuovo SUV 100% elettrico, sviluppato sulla stessa piattaforma della MG4, è già disponibile nel Regno Unito e andrà a sostituire la ZS EV, posizionandosi nel combattuto segmento dei C-SUV elettrici.

In attesa di dettagli ufficiali sul suo arrivo in Italia, vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche di questo modello. La nuova MG S5 elettrica si distingue per un design robusto e sportivo, con linee decise e dettagli ispirati alla MG Cyberster. Il SUV misura 4.4 m di lunghezza, 1.8 m di larghezza e un’altezza di 1.62 m, con un passo di 2.7 m che garantisce un’ottima abitabilità interna.

All’anteriore il frontale presenta una griglia chiusa, fari sdoppiati con luci superiori dal profilo sottile e prese d’aria laterali sul paraurti, mentre al posteriore spiccano i gruppi ottici a tutta larghezza con barra luminosa a LED interrotta al centro dal logo MG, con lo spoiler sul tetto che integra la terza luce di stop. Lo spazio non manca, con un bagagliaio da 453 litri, che può arrivare a 1.441 litri abbattendo i sedili posteriori.

L’abitacolo della MG S5 segue un approccio moderno e minimalista, offrendo un ambiente raffinato e hi-tech: quadro strumenti digitale da 10,25 pollici dietro al volante multifunzione, display centrale da 12,8 pollici per l’infotainment, con app integrate come Spotify e YouTube, gestione da remoto tramite app dedicata e pad per la ricarica wireless degli smartphone sul tunnel centrale.

La MG S5 è disponibile in due configurazioni, entrambe a trazione anteriore. La MG S5 EV SE con motore elettrico da 170 CV e 250 Nm di coppia, uno 0-100 km/h in 8 secondi, con una velocità massima di 162 km/h, batteria da 49 kWh, autonomia WLTP di 340 km e ricarica rapida fino a 120 kW (10-80% in 24 minuti). Poi c’è la Long Range e la Trophy Long Range con motore da 231 CV e 350 Nm di coppia, uno 0-100 km/h in 6,3 secondi, con batteria da 64 kWh, autonomia WLTP fino a 480 km e ricarica rapida fino a 139 kW.

La MG S5 EV è dotata del pacchetto MG Pilot, che include numerosi ADAS per la guida assistita di Livello 2, garantendo sicurezza e comfort alla guida. Al momento, la MG S5 è già acquistabile nel Regno Unito con un prezzo di partenza di 28.495 sterline (circa 34.180 euro), mentre la versione Trophy arriva fino a 33.495 sterline (circa 40.180 euro). I prezzi per l’Italia non sono ancora stati annunciati, ma è probabile che saranno in linea con quelli britannici.