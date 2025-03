Range Rover Velar 2026: la prossima generazione dice addio al motore termico?

Il nuovo SUV premium di casa Land Rover è stato finalmente paparazzato su strada, e le prime immagini, catturate dai ragazzi di Car Spy Media, lasciano poco spazio ai dubbi: la prossima Velar sarà più affilata, più elegante e forse anche elettrica. Una direzione che ormai non stupisce più ma che getta sempre nuova possibili basi per performance di alto livello e di riferimento per la categoria.

Nonostante la mimetizzazione da test segreto copra buona parte della carrozzeria della Velar, alcuni dettagli chiave sono ormai evidenti. Possiamo allora notare la griglia frontale ridisegnata, probabilmente pensata per ottimizzare i flussi d’aria e ridurre la resistenza aerodinamica, i fari più sottili e cattivi, allineati al nuovo family feeling Land Rover, il tetto più basso, per un look ancora più sportivo e slanciato.

Insomma, la Velar si rifà il trucco, puntando a un mix perfetto tra eleganza britannica e aggressività moderna. Non possono mancare allora lusso e tecnologia al massimo livello. Se fuori è tutta una questione di aerodinamica e muscoli, dentro la nuova Velar non deluderà gli amanti del comfort e della tecnologia.

Anche se Land Rover non ha ancora svelato nulla di ufficiale, possiamo aspettarci materiali ultra-premium, per coccolare guidatore e passeggeri, infotainment di ultimissima generazione, probabilmente con un mega touchscreen ridisegnato e, perché no, ADAS da livello 3. Land Rover potrebbe davvero alzare l’asticella della guida assistita con la nuova Velar.

L’assenza di scarichi sul prototipo avvistato suggerisce due ipotesi. Potremmo essere davanti a una Range Rover Velar 100% elettrica, uno scenario perfettamente in linea con la strategia green di Land Rover. Oppure, in seconda battuta, potremmo ipotizzare un ibrido avanzato, magari con tecnologia plug-in super evoluta. Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: il V8 ruggente è ormai un lontano ricordo.

Il debutto ufficiale della nuova Range Rover Velar è previsto entro il 2025, con le prime consegne nel 2026. Per ora, non ci resta che aspettare nuovi dettagli… o qualche altra foto spia rubata!