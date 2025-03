Le auto più cercate in Italia nel 2024: modelli, marchi e tendenze

Nel mondo dell’auto non mancano emozioni, praticità e, certamente, sogni da realizzare. C’è chi cerca affidabilità, chi punta sulla sportività e chi desidera un’icona senza tempo. Il mercato dell’usato, nello specifico, si conferma la scelta principale per molti italiani, grazie alla possibilità di evitare lunghi tempi di attesa, oltre che a risparmiare rispetto al nuovo.

Un trend evidente nel 2024, registra come le vendite di auto usate abbiano superato di quasi il doppio quelle delle vetture nuove. Ma quali sono i modelli e i marchi più ricercati? Subito Motori ha analizzato le oltre 700 milioni di ricerche effettuate nel 2024 per scoprire quali sono le auto più desiderate dagli italiani.

La top 10 delle auto più cercate in Italia nel 2024 vede, in ordine, dalla cima, Fiat Panda, Volkswagen Golf, Fiat 500, Smart ForTwo, Fiat Punto, Audi A3, Volkswagen Polo, Alfa Romeo Giulietta, Lancia Ypsilon e Audi Q3.

La Fiat Panda si conferma la regina delle ricerche e delle vendite, conquistando il primo posto grazie alla sua versatilità, compattezza e praticità. Sul secondo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, emblema di affidabilità, seguita dalla Fiat 500, icona metropolitana che continua a far breccia nel cuore degli italiani.

Le 10 case automobilistiche più ricercate nel 2024 raccontano invece una storia diversa. BMW conquista il primo posto, simbolo di lusso e sportività, seguita da Mercedes-Benz, che continua a dominare con il suo mix di eleganza e tecnologia all’avanguardia, e Audi, perfetta sintesi tra comfort, prestazioni e design. Tra le preferite ci sono anche Mini, la city car chic, e Porsche, il marchio dei sogni per gli appassionati di auto sportive. Fiat si mantiene tra le più cercate, mentre Jeep si conferma il punto di riferimento per chi ama l’avventura. Toyota, Ford e Volvo chiudono la classifica.

Tra le auto sportive, dominano la BMW M3, la più desiderata, seguita dall’iconica Porsche 911, un classico intramontabile. Grande sorpresa invece per la BMW M2, considerata una instant classic.

Parlando di auto d’epoca, le Youngtimer più desiderate risultano essere icone come Lancia Delta, Fiat Uno Turbo e Renault 5 GT Turbo. Il 2024, inoltre, ha segnato il ritorno in grande stile delle youngtimer, auto degli anni ’80 e ’90 che stanno diventando veri e propri oggetti da collezione. Per quelle più classiche, figurano la Fiat 500, la Lancia Fulvia e l’Alfa Romeo Alfetta.

Quanto alle parole chiave più Cercate nel settore auto abbiamo termini di grande attenzione mediatica come “Neopatentati”, “4×4”, “Pick-up”, “Minicar” e “GPL”. La classifica è segno che molti giovani italiani sono alla ricerca della loro prima auto. Grande interesse anche per i modelli 4×4, perfetti per chi ama l’avventura, e per i pick-up, scelti per la loro robustezza e versatilità, mentre le minicar restano molto gettonate per la mobilità urbana.