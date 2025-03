Nissan GT-R, il ritorno a sorpresa: una vittoria che vale la pena festeggiare

Per chi temeva di dover dire addio all’icona giapponese, ecco una buona notizia: la Nissan GT-R non è morta. Parola di Ivan Espinosa, nuovo CEO del marchio giapponese, che ha ribadito l’impegno dell’azienda nel tenere in vita le sue auto più iconiche, GT-R compresa. Ma c’è un problema: nessuno sa ancora in che forma tornerà.

La leggendaria R35 GT-R è in giro dal 2007, rendendola una delle sportive più longeve della storia recente. Con l’uscita di scena dell’attuale generazione, i fan si sono chiesti se il mito sarebbe sopravvissuto. Espinosa ha messo a tacere le paure, dichiarando senza mezzi termini: “Continueremo a lavorare sulle auto sportive. Fa parte del nostro DNA. Non posso dirvi quando e come, ma ovviamente il nome GT-R esisterà anche in futuro”.

Espinosa non chiude la porta Il futuro della R36 rimane avvolto nel mistero. Sarà una bestia turbo a benzina come le sue antenate o abbraccerà il mondo dell’elettrificazione? Nissan ha già lasciato intendere di essere affascinata dalla spinta elettrica, e lo stesso Espinosa, in un’intervista a Top Gear nel 2024, ha sottolineato come un’auto sportiva elettrica potrebbe garantire accelerazioni mostruose e un’uscita di curva da far impallidire qualsiasi rivale.

Inoltre, Nissan ha già mostrato il concept Hyper Force, un’auto elettrica radicale da 1.340 CV e due motori. Se la R36 di produzione non sarà così estrema, è evidente che il marchio giapponese sta valutando seriamente una GT-R a batterie. E con l’esperienza accumulata in Formula E, un ibrido ad alte prestazioni o una full electric sembrano le opzioni più realistiche.

Ma la GT-R non è l’unica protagonista della rivoluzione sportiva Nissan. Espinosa immagina una gamma rinnovata di modelli iconici, che includa anche la Z e, forse, il ritorno della Silvia come auto sportiva più accessibile. Certo, Nissan ha problemi ben più grandi da risolvere, tra bilanci in difficoltà, strategie di produzione da rivedere e un posizionamento incerto nei mercati globali. Espinosa ne è consapevole e sa che, prima di far sognare gli appassionati, deve rimettere in carreggiata il brand.

Al momento non ci sono date certe, solo una conferma che ferma le lacrime degli appassionati. La GT-R tornerà. Che sia con un motore termico da far tremare l’asfalto o con una potenza elettrica da urlo, una cosa è sicura: l’icona non è pronta per la pensione. E per i fan, questa è già una vittoria.