Hyundai Inster Cross, presentata la versione più “avventurosa”

Hyundai ha svelato una nuova versione della sua sorprendente city car, la Inster Cross, una versione che arricchisce la gamma con un design più audace e un abitacolo migliorato. La variante crossover, come suggerisce anche la denominazione, si distingue per i paraurti ridisegnati e i cerchi in lega da 17 pollici dal design esclusivo, oltre a pannelli neri a rilievo che aggiungono un tocco distintivo.

Sulla Inster Cross non potevano mancare anche i mancorrenti sul tetto, anche questi di serie, a rafforzare l’aspetto dinamico e avventuroso. La proposta cromatica della Inster Cross include l’inedito Amazonas Green Matte, insieme ad altre cinque colorazioni già disponibili per la versione base, come Atlas White, Unbleached Ivory, Aero Silver Matte, Abyss Black Pearl e Tomboy Khaki. Alcuni colori possono essere abbinati a un tetto nero in versione bicolore.

All’interno, l’Inster Cross presenta una combinazione di colori unica: tessuti grigi con accenti lime che spiccano anche sul cruscotto. Tutti i sedili sono reclinabili, con la prima fila che è continua e la seconda che può essere abbattuta e regolata in lunghezza per maggiore flessibilità.

Per quanto riguarda la sicurezza e l’assistenza alla guida, il modello include diverse tecnologie avanzate, come l’Autobahn Assistant 1.5, che mantiene la distanza dal veicolo che precede e adegua la velocità ai limiti. Non mancano il cruise control adattivo e un sistema di frenata di emergenza autonoma con rilevamento di pedoni e ciclisti, oltre a una funzione di svolta assistita.

La produzione della Inster Cross è prevista per la fine dell’anno nello stabilimento coreano di Hyundai, anche se i dettagli tecnici specifici non sono ancora stati divulgati. Tuttavia, il modello si baserà probabilmente sulla Inster standard, che con le sue dimensioni di 3,8 metri di lunghezza, 1,6 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza, offre un interno spazioso e un bagagliaio fino a 351 litri, collocandosi tra le city car del segmento A e i modelli del segmento B.

La versione standard della Inster è disponibile con due opzioni di batteria: una da 42 kWh di serie e una da 49 kWh come opzione. La trazione è affidata a un motore elettrico che sviluppa 97 CV nella versione base e 115 CV con la batteria più grande. Con quest’ultima, l’autonomia stimata è di 355 km con una singola ricarica, secondo lo standard WLTP.