Microlino Spiaggina, l’ultima novità che richiama icone dal passato

Non si mostra timido neanche sui grandi palchi internazionali dell’auto, ma trasuda un certo orgoglio nella sua (più che) compatta originalità. Il piccolo quadriciclo trae evidentemente ispirazione dal passato, richiamando alla mente microcar come la BMW Isetta. Questa Microlino, però, si ispira direttamente alle iconiche “spiaggine” degli anni ’60 e ’70. È in questo nuovo ed ennesimo allestimento che è andata in scena al Salone di Parigi.

La Microlino Spiaggina, con il suo stile retrò e un occhio di riguardo per la tecnologia all’avanguardia, è pensata per le località turistiche più chic d’Europa. Non è difficile immaginarla in luoghi affascinanti come Portofino o St. Tropez, come terza o quarta vettura dello stesso proprietario s’intende.

La Spiaggina arriva sul mercato con un prezzo che si aggira sui 24.990 euro. Questo modello cabrio, inoltre, potrebbe rappresentare una soluzione pratica per affrontare in modo fresco e leggero la mobilità nelle mete vacanziere più esclusive e, talvolta, più impraticabili.

Il design è completamente rinnovato per l’occasione, con un corpo aperto dal parabrezza fino alla parte posteriore, mantenendo però un robusto roll-bar tubolare importante per gli standard di sicurezza. Gli interni sono progettati per resistere alla salsedine e il tetto è rimovibile per godere appieno dell’aria aperta.

La Microlino Spiaggina è anche facile da ricaricare a casa con una semplice presa elettrica, non poteva essere altrimenti. La Spiaggina si presenta come un’opzione interessante anche per il noleggio nelle aree turistiche, fattore da non trascurare per diversi brand che puntano all’originalità della loro flotta.

Con una batteria da 10,5 kWh, è in grado di percorrere fino a 177 km con una singola carica e raggiungere una velocità massima di 90 km/h. La carrozzeria, realizzata in acciaio e alluminio, offre resistenza e leggerezza, mentre l’interno è rifinito con pelle vegana.

Al Salone di Parigi, Micro ha presentato anche il “Microlino Custom Program”, che permette ai clienti di personalizzare ogni aspetto della Spiaggina, dalle tonalità della carrozzeria agli accessori. La produzione di questo esclusivo modello avviene a Torino.