Alpine A110 R Ultime, svelata a Parigi la più potente di sempre

A Parigi, l’attenzione è andata inevitabilmente anche alla Alpine A110 R Ultime, la versione più esclusiva e potente mai realizzata del modello. La tiratura è limitata a soli 110 esemplari e il prezzo per la sportiva parte da una cifra anche questa decisamente per pochi: la cifra è fissata a 265.000 euro. Il prezzo è, infatti, nettamente superiore ai 66.000 euro della versione standard.

Questo notevole prezzo sarebbe giustificato da una serie di aggiornamenti e miglioramenti tecnici, a cominciare dal cuore pulsante. Il motore quattro cilindri turbo da 1,8 litri, potenziato fino a 345 CV e 420 Nm di coppia massima, con un rapporto peso-potenza di 3,2 kg per CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

Le prestazioni eccezionali della A110 R Ultime sono rese possibili grazie a interventi che includono “ritocchi” su turbina e compressore, oltre all’ottimizzazione della trasmissione per una migliore gestione della coppia.

Tra gli altri elementi di rilievo figurano l’impianto di scarico in titanio Akrapovic, gli ammortizzatori regolabili Ohlins e un sistema frenante dedicato con dischi bi-materiale AP Racing da 330 mm. Anche l’aerodinamica ha subito un decisivo upgrade, con un aumento del carico aerodinamico di 160 kg ad alte velocità rispetto alla A110 R Turini.

Oltre alla potenza, la Alpine A110 R Ultime si distingue per l’alto livello di personalizzazione. Attraverso i programmi “Atelier” e “Atelier Sur-Mesure”, i clienti possono scegliere tra 27 tinte di carrozzeria e sedili in Alcantara disponibili in quattro colori, con opzioni infinite per dettagli come cuciture del volante e della plancia, decorazioni delle portiere e console. Il programma Sur-Mesure, appunto, letteralmente su misura, permette di spaziare con nove varianti di Alcantara o dieci rivestimenti in pelle.

Un esempio delle possibilità di personalizzazione è rappresentato dalla configurazione “La Blu” esposta a Parigi, prodotta in soli 15 esemplari. Caratterizzata da una livrea esclusiva, che mescola due iconiche tonalità del marchio, Blu Alpine Vision e Blu Abisso, offre una gamma di colori davvero eccezionale. Gli interni sono un mix di pelle blu firmata Poltrona Frau e Sabelt. Il prezzo per questa versione speciale arriva a ben 330.000 euro.