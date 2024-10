L’innovazione tecnologica degli ADAS presenti sulla Hyundai Inster

La nuova Hyundai Inster, il mini SUV dalle alte prestazioni prezzo competitivo e una delle auto candidate al premio di Car of the Year 2025, si contraddistingue anche e soprattutto per i sistemi tecnologici presenti a bordo. È quindi interessante scoprire lo Smart Sense di cui si avvale la nuova Hyundai Inster per migliorare la sicurezza durante la guida.

Cosa offre lo Hyundai Smart Sense

Il sistema di assistenza alla guida Hyundai Smart Sense presente sulla nuova Inster si avvale di diverse tecnologie per aiutare il conducente a evitare incidenti monitorando l’ambiente circostante, segnalando la presenza di auto nei punti ciechi e proteggendo conducente e passeggeri dai vari pericoli della strada.

Una delle principali tecnologie di cui beneficia la Hyundai Inster è l’Highway Driving Assist 1.5. Si tratta di un sistema che consente di mantenere velocità e distanza costanti nei confronti del veicolo che precede. In questo modo, inoltre, la propria auto mantiene esattamente il centro della corsia. Allo stesso tempo il sistema si rivela utile in autostrada o durante il traffico intenso (e altre situazioni di guida monotona) aiutando il conducente a ridurre la stanchezza durante la guida.

A proposito di sicurezza l’Highway Driving Assist 1.5 necessita che il conducente tenga saldamente le mani sul volante della Hyundai Inster. In caso contrario il sistema si disattiva e avvia segnali di allarme. Inoltre questo sistema dello Hyundai Smart Sense integra funzioni avanzate come l’Intelligent Speed Limit Assist, lo Smart Cruise Control, il Driver Attention Warning e il Lane Following Assist che possono essere attivate in automatico premendo un unico tasto (tranne il Lane Following Assist) per poi eventualmente disattivarle singolarmente.

Nello Hyundai Smart Sense c’è poi il Lane Keeping Assist che permette, monitorando le linee di demarcazione presenti sulla strada, di mantenere il centro della corsia. Nel caso in cui il conducente stesse cambiando corsia senza attivare gli indicatori di direzione il sistema emette segnali acustici e visivi e applica una lieve correzione all’auto tramite lo sterzo elettrico per riportare l’auto verso il centro della corsia.

Con il Lane Following Assist, invece, lo Smart Sense mantiene la Hyundai Inster al centro della corsia anche in curva attivando una serie di regolazioni continue sullo sterzo. A differenza del Lane Keeping Assist questo si attiva solo premendo sul relativo pulsante e bisogna avviarlo ogni volta che si sale a bordo dell’auto.

Il Forward Collision Avoidance-Assist è il sistema che applica una frenata automatica all’auto per evitare collisioni con gli ostacoli. Si basa sulla fotocamera frontale e i radar presenti nell’auto così da scansionare la strada e avvisare il conducente della presenza di pedoni, ciclisti e veicoli fermi. Nel caso in cui il sistema percepisse un pericolo e rilevasse una poca reattività del conducente interverrebbe in automatico con una frenata completa.

Con il sistema Driving Attention Warning, invece, si monitora il livello di attenzione del conducente emettendo un avviso che invita a effettuare una pausa nel caso rilevasse distrazione o affaticamento. C’è poi l’High Beam Assiste, il sistema che accende le luci abbaglianti automaticamente quando rileva condizioni di scarsa visibilità. Lo stesso sistema spegne temporaneamente gli abbaglianti quando vede delle auto sopraggiungere in direzione opposta.

Proseguendo nella scoperta dello Hyundai Smart Sense presente sulla nuova Inster merita una particolare menzione il Rear Occupant Alert. È il sistema che rileva la presenza dei passeggeri sui sedili posteriori. Quando l’auto si spegne e si scende dal veicolo il sistema emette un avviso visivo sul display e uno sonoro per ricordare al conducente di controllare i sedili posteriori. L’obiettivo è quello di non dimenticare i bambini piccoli ma anche quello di evitare di lasciare oggetti preziosi incustoditi. Questo sistema di attiva rilevando l’apertura e la chiusura degli sportelli posteriori durante il viaggio.

Infine parliamo del Leading Vehicle Departure Alert. È il sistema che tramite i sensori e le telecamere anteriori monitora il veicolo che prevede avvisando il conducente quando quello inizia a muoversi così da ridurre i tempi di reazione. È un sistema pensato per il traffico intenso o quando si è in fila ai semafori così da rendere il flusso del traffico sempre più efficiente.