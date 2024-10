Link & Co presenta 02, il primo modello elettrico per il mercato europeo

Lynk & Co, il gruppo sino-svedese rientrante nella composita galassia di Geely, ha presentato il suo primo modello elettrico concepito per il mercato europeo. Si tratta della Lynk & Co 02, un SUV Coupé che in realtà già esiste in Cina, ove viene commercializzato con il nome di Z20. Chi vuole vederla dal vivo e magari guidarla, può rivolgersi agli show room che Link & Co ha già aperto a Roma e a Milano.

Anche nel caso di questo veicolo, come già accade per la 01, i proprietari possono proporre in sharing la loro auto quando non la usano agli utenti registrati nella community dell’app Lynk & Co. Si tratta in effetti di una formula originale, che consente agli interessati di mettere a frutto il possesso del veicolo anche quando non lo si usa, garantendosi di conseguenza una ulteriore fonte di reddito, e con le dovute garanzie.

Link & Co 02: realizzata con l’aiuto dei clienti

La nuova Link & Co 02 è stata progettata dallo studio di design internazionale di Lynk & Co a Göteborg. Nel vararla, la casa automobilistica ha scelto una linea estremamente originale, ovvero il concorso di coloro che già possiedono il SUV ibrido plug-in 01. Una possibilità resa concreta dalla funzione Co:lab, l’applicazione installata su tutte le 01 che apre agli utenti l’opportunità di rilasciare il proprio feedback digitale. Stando a quanto dichiarato dalla casa, sarebbero più di 6mila i consigli arrivati per questa via.

Il nuovo SUV Coupé è basato sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, condividendola con altre vetture del Gruppo cinese. Il veicolo si presenta con una lunghezza pari 4.460 mm, una larghezza di 1.845 mm e un’altezza di 1.573 mm, mentre il passo si attesta a 2.755 mm. Per capirle meglio, possiamo paragonarle a quelle che distinguono la Zeekr X, risultando appena più grandi.

Il design adottato è al passo con i tempi, con un frontale in cui spiccano i fari dalle forme estremamente sottili e a sviluppo verticale. Mentre il lunotto spiovente conclude il suo percorso con un piccolo spoiler il quale va a integrare sottili luci a LED.

Per quanto concerne i cerchi, nell’allestimento base (Core) sono da 19 pollici, mentre in quello top di gamma (More) ne prevedono uno in più. La capacità del bagagliaio si attesta a 410 litri, cui si va ad aggiungere un piccolo frunk anteriore da 15. I colori disponibili sono quattro: Crystal White, Grey Grid, Cosmic Blue e Techno Magenta.

L’abitacolo si presenta con uno stile minimalista, per effetto della drastica riduzione dei comandi fisici. Dietro al volante è posizionato uno schermo da 10,2 pollici per la strumentazione digitale, mentre la plancia vede l’assoluta prevalenza di un display touch da 15,4 pollici dedicato all’infotainment, con la presenza della connettività 5G. Se l’impianto audio è un Harman Kardon dotato di 14 speaker, è da sottolineare il pad per la ricarica senza fili dello smartphone. Senza contare un’ulteriore funzionalità, la possibile autenticazione del conducente per mezzo del riconoscimento facciale.

Powertrain e autonomia

Per quanto riguarda il powertrain, Lynk & Co 02 dispone di un singolo motore elettrico in grado di erogare 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia. Ad alimentarlo una batteria caratterizzata da una capacità di 66 kWh. In pratica, è la stessa unità che il Gruppo Geely già utilizza su modelli come la Volvo EX30, la Zeekr X o le Smart #1 e #3. L’autonomia si attesta in una forchetta compresa tra i 435 e i 445 chilometri, secondo il ciclo WLTP, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 5,5 secondi.

La ricarica in corrente alternata parte da 11 kW, ma può arrivare fino a 22 nell’allestimento More, mentre in corrente continua si attesta a 150 kW, con il passaggio dal 10 all’80% in un arco di 30 minuti circa. Tra le funzioni disponibili rientra anche il sistema V2L, il quale apre la possibilità di utilizzare l’energia della batteria di trazione per l’alimentazione di dispositivi elettrici esterni. Infine, la presenza di sistemi ADAS, che rendono possibile l’assistenza alla guida di Livello 2.

Un discorso particolare, meritano proprio alcuni particolari aggiunti per effetto della collaborazione con gli utenti. In particolare la possibilità di personalizzare il clacson mediante una serie di avvisi amichevoli in grado di avvertire dell’arrivo dell’auto pedoni e gli altri utenti stradali, evitando di spaventarli.

Per quanto riguarda il prezzo, parte sul vecchio continente da 35.495 euro, limitando l’acquisto esclusivamente al web. Non resta ora che capire quale sarà l’accoglienza dei consumatori europei.