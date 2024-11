Hertz costretta alla svendita totale delle Tesla, proposti prezzi assurdi

L’acquisto a tutto spiano di veicoli elettrici da parte di grandi compagnie di noleggio si è rivelato in alcuni casi una gran bella fregatura. O almeno, non è stata una scelta così redditizia come si poteva prevedere. Nel caso di Hertz siamo davanti a uno di queste condizioni drammatiche.

Negli Stati Uniti il colosso globale del noleggio sta svendendo una parte consistente della sua flotta di Tesla Model 3 e Model Y, circa 30mila veicoli, a prezzi molto competitivi. La scelta arriva dopo diversi mesi di tentativi, già previsti da Hertz, di accelerare la dismissione.

Questi modelli in possesso di Hertz, generalmente auto provenienti da noleggi a lungo termine con un alto chilometraggio, saranno adesso venduti a cifre davvero interessanti, come nel caso di una Model 3 del 2021 a soli 14.000 dollari (circa 13.300 euro). Un prezzo del genere esemplifica la “corsa ai ripari” che l’azienda sta portando avanti dopo l’ingente investimento avvenuto ormai più di tre anni fa.

Anche se i prezzi delle auto negli States, in generale, siano più bassi rispetto all’Europa a causa di una tassazione più favorevole, questi sconti fanno pensare a un rapido esaurimento delle Tesla nella flotta Hertz. L’intento dell’azienda è di mantenere solo un numero ridotto di auto elettriche per rispondere alle richieste specifiche dei clienti. Pare non ci sia più l’intenzione di promuoverle come prima.

La decisione di svendere le Tesla è legata a diverse problematiche economiche e operative. Stephen Scherr, CEO di Hertz, aveva già spiegato che il calo dei prezzi dei veicoli elettrici nel 2023, in particolare da parte di Tesla, aveva ridotto il valore di rivendita delle Model 3 e Y, creando un danno significativo per l’azienda, al momento in cui le auto sono rivendute dopo tre anni di noleggio.

I costi di riparazione delle Tesla, come se non bastasse il crollo del loro valore, si sono rivelati più elevati del previsto, aggravando ulteriormente la situazione. Hertz aveva cercato di negoziare con Tesla per risolvere queste difficoltà, ma senza successo. La risposta poco accomodante da parte del produttore ha portato alla decisione di smaltire rapidamente tutte le Tesla in flotta entro il 2024, anche a costo di svendere a prezzi significativamente ribassati.