Tesla lancia una nuova batteria per Model 3 e Model Y: più autonomia e ricarica rapida

Secondo le ultime indiscrezioni, Tesla sta per aggiornare la batteria delle versioni entry level di Model 3 e Model Y, con un nuovo pacco batterie di maggiore capacità e più efficiente, che permetterà di aumentare l’autonomia della berlina e del SUV elettrico. L’aggiornamento della batteria comporterà l’installazione di una nuova generazione di celle CATL, che avrà un aumento della capacità netta del 4%, passando da 60 kWh lordi a 62,5 kWh, e che sarà accompagnata, oltre che da un aumento dell’autonomia, anche da un miglioramento della potenza di ricarica rapida.

Tesla, in arrivo nuove batterie per Model 3 e Model Y

Secondo le indiscrezioni, la Model 3 con la nuova batteria potrebbe arrivare già questo novembre sul mercato europeo. Secondo i calcoli, l’autonomia dovrebbe passare dagli attuali 554 km a 576 km, stimati secondo il ciclo WLTP. Complice anche il peso minore della batteria rispetto alla precedente: si parla di 20 kg in meno.

A migliorare sarà anche la ricarica rapida in corrente continua. L’attuale batteria da 60 kWh può caricare fino a una potenza di picco di 170 kW. Una cifra che aumenterà, secondo le indiscrezioni, fino a 190 kW. Sebbene la documentazione indichi che questa nuova batteria arriverà prima sulla Model 3 standard, dovrebbe essere utilizzata anche sulla Model Y entry level, andando quindi a sostituire la batteria fornita da BYD.

Questa batteria potrebbe fare il suo debutto sulla Model Y di nuova generazione. La Juniper, che debutterà sul mercato nei primi mesi del 2025, è già in produzione presso la Gigafactory di Shanghai, in Cina. La casa automobilistica potrebbe optare per questa nuova batteria per la Model Y Juniper RWD che, considerando il miglioramento aerodinamico del modello e l’efficienza della nuova batteria, potrebbe portare l’autonomia della versione entry level vicino ai 500 km con una singola carica, rispetto agli attuali 455 km. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.