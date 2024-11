Tesla Model Y Juniper: un nuovo render mostra come sarà la nuova generazione

La nuova Tesla Model Y continua ad attirare i riflettori verso di sé. Il suo debutto è molto atteso, tanto che dopo ogni nuovo dettaglio spuntano online render che immaginano come sarà il restyling del SUV elettrico di casa Tesla. La Model Y sarà stravolta sotto diversi aspetti, tra cui il posteriore. Ci saranno migliorie anche per quanto riguarda l’aerodinamica e, di conseguenza, l’autonomia. Quest’ultima aumenterà soprattutto nella versione Long Range, che consentirà di percorrere circa 800 km con una singola carica. Dopo le ultime foto spia del modello e i nuovi dettagli emersi, AutoWeek ha realizzato nuovi render che mostrano come potrebbe essere la versione finale della nuova Tesla Model Y Juniper.

Tesla Model Y Juniper: sarà così la nuova generazione?

Il frontale si avvicinerà più a quello proposto con la nuova Model 3 Highland, che ha fatto il suo debutto alla fine del 2023. I fari saranno quindi più sottili, con le unità LED diurne posizionate appena sotto. Le fiancate saranno molto simili alla “vecchia” Model Y, anche se con piccole modifiche per migliorarne l’aerodinamica.

Il posteriore sarà totalmente stravolto rispetto alla generazione attuale. Qui ci sarà infatti una barra LED che attraversa tutta la sua larghezza, con lal centro la scritta “Tesla”, che andrà quindi a sostituire il classico logo. Anche se non presenti nel render, gli interni prenderanno spunto sempre dalla berlina elettrica di ultima generazione. Il motivo è legato semplicemente ai costi di produzione, che andranno a diminuire grazie a degli interni simili tra le due auto elettriche del marchio.

Il suo debutto dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2025. Intanto la casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato sconti molto interessanti per la “vecchia” versione di Model Y. Inoltre, sia la Model 3 che la Model Y di nuova generazione avranno una nuova batteria più efficiente, sia per quanto riguarda l’autonomia che la ricarica rapida. Non ci resta che attendere ulteriori novità sul nuovo modello elettrico tanto atteso.