Guida autonoma, Volkswagen scarica Bosch dopo aver bruciato 1,5 miliardi

Dobbiamo parlare di un costoso divorzio. L’ultimo flop eccellente si chiama Automated Driving Alliance (ADA), il sodalizio siglato in pompa magna nel 2022 da Bosch, Volkswagen e la sua travagliata controllata software Cariad.

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L’obiettivo all’epoca sprizzava ottimismo da tutti i pori: sviluppare una piattaforma software scalabile per la guida assistita e automatizzata fino al livello 3 SAE, democratizzando la tecnologia per tutti i segmenti di veicoli. Una macchina da guerra mastodontica, che ha visto schierati oltre mille specialisti e una flotta di 1.500 veicoli da test operativi 24 ore su 24 tra Europa, Stati Uniti e Giappone per raccogliere dati a strascico.

Peccato che, secondo le indiscrezioni di Bild, il giocattolo si sia rotto, lasciando sul campo un buco da circa 1,5 miliardi di euro investiti interamente da Volkswagen. Il motivo dietro lo stop forzato è tanto semplice: i team interni di Wolfsburg hanno alzato bandiera bianca, ammettendo che la tecnologia sviluppata dall’alleanza non è più competitiva. Il software avrebbe accumulato un divario drammatico rispetto alla concorrenza nel cruciale livello 2++, ovvero la guida urbana automatizzata “senza mani”.

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Mentre l’alleanza Bosch-Volkswagen arrancava, i rivali hanno messo la freccia: Tesla ha incassato i primi via libera europei per il suo FSD Supervised, Mercedes sta portando in Europa il suo MB.Drive Assist Pro e persino BMW risponde colpo su colpo con l’assistente urbano sulla nuova iX3.

A staccare la spina sarebbe stato direttamente l’amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, stufo della lentezza dello sviluppo interno e di un ritmo lumaca se paragonato all’ecosistema cinese, dove peraltro il gruppo già collabora con Horizon.

Dai diretti interessati, per ora, arrivano solo i soliti comunicati sulla “costante revisione strategica delle partnership”. Dietro le quinte, però, lo sguardo è già rivolto altrove. Per non perdere l’ultimo treno del livello 2++, Volkswagen starebbe corteggiando Mobileye, azienda con cui collabora già per i sistemi autostradali e per la guida autonoma di livello 4 sul van ID. Buzz destinato a Uber negli Stati Uniti.