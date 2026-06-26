Volkswagen trasforma l’ID. Buzz in un camper con questo nuovo kit

Volkswagen ha presentato il Good Night Package per l’ID. Buzz, un kit removibile che trasforma il van elettrico in una soluzione da campeggio occasionale per due persone, senza intervenire in modo permanente sul veicolo. Il pacchetto, disponibile in Germania a partire da circa 2.600 euro con successiva estensione ad altri mercati, comprende una struttura letto pieghevole da installare sopra i sedili posteriori con materasso da 200 x 120 cm, tende oscuranti per i vetri, griglie di ventilazione per i finestrini anteriori, un tavolo e due sedie pieghevoli per l’esterno. Il kit è compatibile con le versioni passeggeri dell’ID. Buzz sia a passo corto sia a passo lungo, indipendentemente dalla configurazione dei sedili.

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Volkswagen ID. Buzz, il Good Night Package lo trasforma in mini-camper elettrico da 2.600 euro

L’operazione non punta a replicare il California, il van camperizzato Volkswagen dotato di tetto sollevabile, cucina integrata e arredi fissi, ma a intercettare una fascia di utenti diversa, interessata a un mezzo elettrico utilizzabile quotidianamente e convertibile per weekend e soste notturne senza acquistare un camper tradizionale. L’impostazione resta volutamente minimalista, senza cucina né bagno a bordo.

L’elemento che distingue questa proposta da un semplice van con materasso nel bagagliaio è l’integrazione con le funzionalità elettriche del veicolo. Con l’ultimo aggiornamento software arriva la modalità Overnight, che consente di mantenere costante la temperatura interna dell’abitacolo fino a 48 ore utilizzando l’energia della batteria di trazione per alimentare la climatizzazione, sia in estate sia in inverno. A questo si aggiunge la funzione vehicle-to-load, che attraverso una presa a 230 volt eroga fino a 2.000 watt, sufficienti per alimentare una borsa frigo, una macchina del caffè o accessori da campeggio.

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Negli Stati Uniti Volkswagen ha già sviluppato un’interpretazione analoga con la versione ID. Buzz Tourer, pensata specificamente per i pernottamenti a bordo, a conferma di un interesse crescente del costruttore tedesco verso il segmento della vanlife elettrica anche al di fuori dell’Europa. Il Good Night Package non colma l’assenza di un California a zero emissioni nella gamma Volkswagen, ma offre un’alternativa accessibile per chi cerca versatilità senza rinunciare a un van elettrico da uso quotidiano.