Mazda EZ-6, in arrivo la nuova berlina per l’Europa

Anticipato qualche mese fa durante l’Auto China 2024 insieme al concept dell’Arata arriva ora la conferma che la Mazda EZ-6 sarà venduta non solo in Cina ma anche in Europa. Oltre alla versione BEV ce ne sarà anche una PHEV per una berlina che per molti aspetti è l’erede della Mazda 6 (uscita nel 2022 dal mercato italiano) e il frutto della collaborazione di Mazda con Changan.

Dalla Changan Deepal SL03 alla Mazda EZ-6

Arriverà in Europa durante l’autunno e la Mazda EZ-6 è sviluppata sulla Changan Deepal SL03. Della vettura Changan riprende prevalentemente gli interni mentre lo stile, basato sul design KODO tipico del marchio, è quello propriamente Mazda. La Mazda EZ-6 è lunga 4,92 metri, larga 1,89 metri e alta 1,48 metri. Il modello di presentazione della Mazda EZ-6 prevedeva un ampio tetto panoramico in vetro e cerchi aerodinamici da 19”.

Per quel che riguarda le motorizzazioni la Mazda EZ-6 sarà disponibile in versione elettrica a trazione posteriore (con sospensioni posteriori multi-link e una perfetta distribuzione del peso) e in versione ibrida plug-in. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla batteria e le prestazioni della Mazda EZ-6 ma dovrebbe avere un’autonomia di circa 600 km aumentando di molto quella dell’unica altra auto elettrica del gruppo, la Mazda MX-30. La Mazda EZ-6 ibrida plug-in, invece, dovrebbe raggiungere i 1000 km di autonomia complessiva tenendo sempre conto che i dati fanno riferimento al ciclo cinese CLTC che è solitamente più alto rispetto a quello WLTP.

Con la Mazda EZ-6 si avranno quattro telecamere esterne in HD, 12 radar e la presenza del processore Qualcomm che gestirà anche i sistemi di assistenza alla guida di livello 2.5. Molto interessante la presenza dei sistemi per la riduzione degli incidenti e quello per il parcheggio intelligente con il quale controllare l’audio con la voce anche stando all’esterno dell’abitacolo.

Nell’abitacolo emerge un display da 10,2” per il quadro strumenti digitale e uno da 14,6″ per l’infotainment. Degni di nota anche il volante con il fondo piatto, le bocchette di aerazione con il design molto sottile e il sistema di illuminazione ambientale.