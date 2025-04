Dacia Bigster, il SUV low-cost potrebbe avere una versione da 200 CV

Il debutto commerciale della Dacia Bigster è ormai imminente, e con una lunghezza di 4,60 metri, si posiziona come il SUV più imponente mai realizzato dal brand romeno.

Fedele alla filosofia del marchio, che privilegia funzionalità e accessibilità, il nuovo modello si propone con un prezzo di partenza altamente competitivo: 24.800 euro in Italia. La versione più accessoriata, dotata della motorizzazione Hybrid 155, parte invece da 29.300 euro, lasciando spazio a possibili evoluzioni più potenti in futuro.

L’obiettivo di Dacia è chiaro: rafforzare la fedeltà dei propri clienti ma, soprattutto, conquistare automobilisti in uscita da marchi più costosi. A dirlo è Denis Le Vot, CEO del marchio, che in un’intervista ad Auto Motor und Sport ha sottolineato come la Bigster rappresenti un’opportunità concreta per chi “non riesce più a permettersi un’auto nuova del proprio brand storico”. E spesso, aggiunge, questi nuovi clienti non rinunciano agli optional. Infatti, il 70% delle vendite Dacia riguarda le versioni top di gamma, lasciando poco spazio alle versioni base.

A confronto, la Bigster costa circa 10.000 euro in meno rispetto a una Volkswagen Tiguan, pur offrendo dimensioni maggiori. Un chiaro messaggio a chi cerca grande spazio, stile robusto e risparmio. Nel 2024, oltre 500.000 delle 700.000 Dacia vendute sono state acquistate da clienti provenienti da altri brand, un dato che testimonia la crescente attrattiva del marchio.

Le Vot suggerisce che una variante da 200 CV, già disponibile su Renault Austral ed Espace, potrebbe arrivare anche sulla Dacia Bigster: “Mai dire mai”, afferma, lasciando aperta la porta a potenziamenti futuri. Chi sperava in un motore diesel resterà però deluso: non è previsto, neanche tra i “cugini” di casa Renault. Tuttavia, la Bigster può ancora contare su una capacità di traino fino a 1.500 kg, rendendola una soluzione interessante anche per chi cerca un mezzo versatile.

La Dacia Bigster, però, sarebbe solo il primo di tre modelli Dacia di segmento C in arrivo. I prossimi due veicoli arriveranno “nei prossimi anni”, rafforzando ulteriormente la presenza del brand nella fascia media del mercato.