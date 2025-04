Come annunciato ormai settimane fa, l’Audi A1 e la Q2 andranno presto in pensione per far spazio ad un nuovo modello. Quest’ultimo sarà un SUV compatto elettrico, pensato per competere con modelli di successo come l’Alfa Romeo Junior, la Renault 4 o la Jeep Avenger. In merito, il sito francese L’automobile Magazine ha realizzato dei render che immaginano come potrebbe essere questo modello.

Audi: ecco come potrebbe essere il nuovo SUV elettrico in arrivo nel 2026

La produzione dell’Audi A1 e Q2 terminerà nel 2026, dunque è probabile che quella conosciuta al momento come nuova Q2 (o A2) arriverà poco dopo. Questo modello utilizzerà la piattaforma MEB e avrà una lunghezza compresa tra 4 e 4,2 metri, tipica di un B-SUV. Sarà quindi la “cugina” della Volkswagen ID.2 e della Cupra Raval. Al momento non si conoscono le specifiche tecniche, dato che manca ancora del tempo prima del suo debutto, ma secondo le indiscrezioni, l’autonomia del SUV elettrico si aggirerà intorno ai 400 km.

Per quanto riguarda il prezzo, ci si aspetta una cifra intorno ai 40.000 euro, in linea proprio con le principali rivali Junior e Avenger, anche se sarà un veicolo decisamente premium rispetto alla concorrenza.

Il suo debutto è previsto nel 2026, con la produzione che dovrebbe iniziare nel corso dell’anno presso lo stabilimento di Ingoldstadt. In attesa di scoprire maggiori dettagli sul nuovo SUV compatto elettrico di Audi, vi lasciamo ai render realizzati da L’Automobile Magazine.