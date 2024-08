Leasing auto elettriche: tutte le incognite e i rischi

Il settore del noleggio auto rischia di andare incontro a una crisi, in modo particolare quello del leasing delle auto elettriche. Ci sono diversi elementi da considerare per analizzare un fenomeno che ha portato le società di leasing del vecchio continente negli ultimi tre anni a raddoppiare i canoni di noleggio. La crisi, spiegano alcuni analisti, potrebbe non essere un timore futuro ma una realtà ormai già nel pieno della sua criticità tanto da far pensare ad alcune aziende di abbandonare il mercato.

Il problema del basso valore di rivendita dei veicoli elettrici usati

L’analisi condotta da Reuters pone l’attenzione sui bassi valori di rivendite delle auto elettriche. Questi avrebbero spinto le società di leasing più importanti a raddoppiare i prezzi negli ultimi tre anni e ora minacciano di abbandonare il mercato. Il problema, sostengono gli esperti di Reuters, sarebbe da individuare nelle batterie delle auto elettriche. Queste nel giro di tre o quattro anni rischiano di diventare obsolete a livello di chimica e tecnologia risultando così obsolete. Per questo motivo le società di noleggio hanno aumentato il canone di noleggio delle auto elettriche, in previsione del mancato guadagno futuro di non poter rivendere questi veicoli.

L’insieme di questi fenomeni ha avuto un effetto domino tale da portare a rendere le auto elettriche meno convenienti per chi tradizionalmente usufruisce del servizio di noleggio, sia a breve che a lungo termine.

Ovviamente il fenomeno non ha una sola causa e oltre all’innovazione tecnologica delle batterie a incidere c’è anche la concorrenza, specialmente quella cinese. L’importazione di auto elettriche molto economiche costituisce per molti aspetti una minaccia per il mercato e la riduzione dei prezzi delle auto nuove determina un calo ulteriore di quello delle auto usate rendendo per le società di noleggio poco conveniente (se non impossibile) la futura rivendita.

Nell’indagine condotta da Reuters le società di leasing coinvolte non hanno voluto commentare la vicenda anche perché l’incertezza sul futuro è particolarmente forte. Un problema non marginale se consideriamo che le società di leasing svolgono un ruolo fondamentale in Europa visto che il 60% delle auto nuove (l’80% delle nuove auto elettriche) sono proprio a noleggio.