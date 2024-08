BYD, la sua hypercar riesce letteralmente a “saltare” sul posto

Stanno facendo il giro del web dei video che mostrano incredibili abilità del BYD YangWang U9. In molti sono rimasti decisamente a bocca aperta. Un filmato in particolare, presente nella pagina “Driving Lessons”, ritrae l’hypercar elettrica mentre compie un vero e proprio “salto”, sollevando tutte e quattro le ruote da terra mentre si trova ferma in uno showroom in Cina. Verrebbe da chiedersi: in che senso?

Le reazioni degli spettatori sono state moltissime e differenti tra di loro. Alcuni sono rimasti affascinati dall’esibizione, mentre altri si sono chiesti a cosa potesse servire. Anche se la tecnologia è stata inizialmente presentata da BYD in un video su YouTube nel 2023, vederla in azione dal vivo mentre l’auto debutta negli showroom di YangWang ha suscitato grande interesse. Oltre a sollevarsi da terra, la YangWang U9 è anche in grado di “ballare” regolando indipendentemente ogni angolo delle sospensioni.

Tutto questo è possibile grazie al sistema di sospensioni BYD DiSus, che unisce componenti pneumatici e idraulici. Oltre al “bunnyhop”, la U9 può sollevare una ruota in aria per cambiare una gomma senza usare un cric, o guidare su tre ruote.

Non si tratta di una tecnologia del tutto nuova. Nel 1955, la Citroën DS era dotata di sospensioni idropneumatiche che permettevano all’auto di continuare a viaggiare su tre ruote. Anche Bose, noto per i suoi prodotti audio, aveva sperimentato sospensioni elettromagnetiche capaci di far saltare in aria una Lexus.

Anche se le sospensioni idropneumatiche sono oggi meno comuni, i piccoli espedienti divertenti come il rimbalzo, rimangono popolari. I SUV Mercedes-Benz GLE e GLS con il sistema E-Active body control possono eseguire il Free Driving Assist, che fa rimbalzare il veicolo per liberarlo da situazioni difficili.

La configurazione della YangWang U9 è progettata per adattarsi a una varietà di situazioni di guida. BYD ha recentemente testato la U9 sul leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife in Germania. L’obiettivo resta senza dubbio quello di sfidare il record stabilito dalla Rimac Nevera nel 2023. Anche se potrà sembrare un’hypercar relativamente accessibile, ha un prezzo di ¥1,68 milioni (circa 214 mila euro), comunque meno della metà del costo della Ferrari SF90.