Ufficiale: la Mazda CX-80 sarà un SUV diesel o plug-in

Dopo le indiscrezioni della fine dello scorso anno ora la nuova Mazda CX-80 è davvero ufficiale. La casa automobilistica giapponese ha presentato il suono nuovo SUV a 7 posti con l’obiettivo di renderlo la nuova ammiraglia del marchio. Sarà disponibile sia in una versione diesel che plug-in e le prevendite inizieranno a partire dal mese di maggio per poi poterla avere in concessionaria a partire dall’autunno di quest’anno.

Le caratteristiche della nuova Mazda CX-80

Dal punto di vista dimensionale la Mazda CX-80 è un SUV lungo 4.995mm, alto, 1710mm largo 1890 mm e con un passo di 3120mm. Risulta quindi maggiorata sia nella lunghezza che nell’altezza e nel passo rispetto alla Mazda CX-60. Dal punto di vista del design la nuova Mazda CX-80 non si discosta molto dalla CX-60 mantenendo il frontale massiccio nel quale domina la griglia. Di lato emergono le modanature cromate dei finestrini laterali che risultano vistosamente più spesse all’altezza del montante D e annunciano la presenza della terza fila di sedili.

Sul retro sono presenti i gruppi ottici a forma di L con uno sviluppo orizzontale che quasi raggiungono il logo posto al centro del portellone posteriore. Una particolarità: il terminare di scarico è stato nascosto dietro al paraurti. Da notare anche i cerchi in lega da 20” e un’ampia selezione dei colori della carrozzeria che è disponibile in ben 9 differenti varianti cromatiche: Arctic White, Artisan Red, Deep Crystal Blue, Jet Black, Machine Grey, Melting Cooper, Platinum Quartz, Rhodium White e Soul Red Crystal.

Motorizzazioni e caratteristiche tecniche

Per la versione europea la Mazda CX-80 prevede un motore diesel a sei cilindri in linea eSkyactiv D Mild Hrybrid (a iniezione diretta) da 3.3 litri con tecnologia ibrida leggera. Il motore eroga fino a 250 cavalli di potenza e 550 Nm di coppia motore che consentono alla Mazda CX-80 di raggiungere una velocità massima di 219 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8.4 secondi.

In alternativa la Mazda CX-80 sarà disponibile in una versione e-Skyactiv PHEV che unisce un motore a benzina Skyactiv-G 2.5 a iniezione diretta e a quattro cilindri da 14 kW e un’unità elettrica da 129 kW. Insieme la potenza è di 327 cavalli (241 kW) e una coppia di 500 Nm che consentono alla versione plug-in di raggiungere i 195 km/h di velocità massima con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.8 secondi. La versione plug-in della Mazda CX-80 ha un’autonomia di circa 60 km quando è alimentata dal motore elettrico.

Entrambe le versioni della Mazda CX-80 prevedono un cambio automatico a 8 marce, la trazione integrale i-Activ All-Wheel Drive, le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e quelle posteriori multilink. Non mancano numerosi sistemi di assistenza alla guida tra cui il nuovo supporto ai guidatori distratti (Unresponsive Driver Support), il sistema di attenuazione delle collisioni frontali, lo Smart Brake Support (SBS), l’Emergency Lane Keeping (ELG) e il Cruising & Traffic Support (CTS).

Saranno cinque gli allestimenti disponibili per la Mazda CX-80: Exclusive-line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus per un prezzo di lancio che parte da 61235€.

Abitacolo e interni

L’abitacolo della nuova Mazda CX-80 prevede innanzitutto tre diverse configurazioni dei sedili: uno a panchetta per tre persone, due poltrone singole separate o due poltrone indipendenti con al centro una console potendo così scegliere tra una capacità totale di 7 o 6 posti. Nel complesso la capacità di carico può raggiungere fino ai 687 litri (abbattendo la terza fila) o addirittura i 1221 litri (abbattendo anche la seconda fila) e i 1971 litri considerando tutto lo spazio fino al padiglione.

Per quel che riguarda la plancia la struttura è simile a quella della Mazda CX-60 con lo schermo da 12.3” e il sistema infotainment con schermo da 12.3” che completano la strumentazione digitale. Sono di serie sia il supporto ad Alexa, ad Amazon Auto wireless e ad Apple CarPlay.

In termini di connettività troviamo anche porte USB-C su tutte le file di sedili, il caricatore wireless da 15 W sulla console centrale e una presa da 150 W nella parte posteriore della stessa.