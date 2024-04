Calo delle immatricolazioni del 5,2% a marzo 2024 in Europa: male anche le elettriche

Secondo quanto riportano i dati ACEA, a marzo 2024 il mercato automobilistico europeo ha avuto un calo delle immatricolazioni pari al 5,2%. Le auto immatricolate sono state 1.031.874, contro le 1.089.017 vendute nello stesso periodo del 2023. Includendo anche Regno Unito e Paesi EFTA, le immatricolazioni salgono a 1.383.410 contro le 1.423.222 del 2023. I mercati europei in calo a marzo 2024 sono stati Germania con il -6,2%, Spagna con -4,7%, Italia con il -3,7% e Francia con una contrazione dell’1,5%. Considerando il primo trimestre, le immatricolazioni sono aumentate del 4,4% e a trainare le vendite sono stati proprio i paesi che a marzo hanno avuto un calo delle vendite, quindi Italia e Francia con il 5,7%, Germania con un aumento del 4,2% e Spagna con il 3,1%.

Immatricolazioni in calo a marzo 2024 in tutta Europa: male diesel ed elettriche

Le immatricolazioni di modelli BEV sono diminuite dell’11,3% rispetto allo scorso anno, con 134.397 unità vendute. Le auto elettriche sono quindi scese da una quota di mercato del 13,9% dello scorso anno, al 13%. A trainare le vendite sono Belgio e Francia, con un aumento del 23,8% e 10,9%, mentre la Germania è crollata del 28,9%, che ha rimosso gli incentivi per questa tecnologia. Considerando il primo trimestre 2024, le vendite di auto elettriche ammonta a 332.999 unità, un aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le auto ibride, nonostante un mercato in difficoltà, continuano a vendere bene con 299.426 unità, pari ad un aumento del 12,6% rispetto allo scorso anno. Tra i mercati con un maggior aumento Francia e Italia, rispettivamente con il 29,6% e l’8,3%. Per quanto riguarda le Plug-in, le immatricolazioni di marzo 2024 ammontano a 73.029 unità, per un calo del 6,5%. In calo in tutti i paesi europei anche i modelli a benzina, eccetto per l’Italia che ha registrato un aumento del 5,7%. Francia, Spagna e Germania hanno invece visto un calo rispettivamente del 17,7%, 10,1% e 3,4%. Ancora in calo anche i modelli diesel, con un drastico 18,5%. Le immatricolazioni di auto diesel ammontano a 128.227 unità, per una quota di mercato del 12,4% rispetto al 14,4% di marzo 2023.

Di seguito invece i risultati di marzo 2024 dei principali Gruppi automobilistici.

Gruppo Volkswagen (-0,9%)

Volkswagen -7,6%

Skoda -2%

Audi -25,6%

Seat -5,2%

Cupra +1,4%

Porsche +20,5%

Gruppo Renault (-2,1%)

Renault -1,2%

Dacia -3,6%

Alpine +143,4%

Stellantis (-12,6%)