Goodyear presenta al CES i suoi pneumatici intelligenti: di cosa si tratta?

Goodyear si è presentata al CES di Las Vegas con una nuova linea di pneumatici che integra al suo interno una serie di sensori in grado di rilevare la presenza di condizioni di bassa aderenza sul manto stradale, come quelle che distinguono pioggia, o neve. Frutto di una collaborazione con la società di ricerca olandese TNO, la nuova linea di pneumatici si chiama SightLine. I dati conseguenti alla rilevazione sono trasmessi al software della frenata automatica d’emergenza (obbligatoria negli Stati Uniti a partire dal 2029), permettendogli in tal modo di disporre di maggiori informazioni al fine di comprendere quando è possibile intervenire in sicurezza.

Sightline rappresenta l’evoluzione di un pneumatico presentato nel 2024

Nei test che sono stati condotti dalla casa statunitense, è stato possibile appurare che i sistemi di frenata d’emergenza abilitati allo sfruttamento della tecnologia dei pneumatici Sightline in condizioni di asfalto bagnato e ghiaccio, sono in grado di anticipare l’intervento dell’impianto frenante e ridurre gli impatti sino a 80 chilometri orari.

La linea presentata a Las Vegas è da considerare come l’evoluzione di un pneumatico già visto nel 2024, il quale riusciva a relazionarsi al meglio con l’Abs in modo da gestire l’aquaplaning. Al momento, comunque, non è ancora stata indicata una data per la sua commercializzazione.

Occorre comunque sottolineare come la nuova tecnologia potrebbe svolgere un ruolo importante nel garantire che le case automobilistiche rispettino le normative statunitensi affinché tutte le nuove auto vendute negli Stati Uniti abbiano l’AEB (la sigla che indica la frenata automatica d’emergenza) entro il 2029.

Come funziona la nuova linea di Goodyear?

Attualmente, la maggior parte dei sistemi AEB è ideata per l’uso su superfici ad alto attrito, a partire dalle strade asciutte. Potrebbe quindi non riuscire a funzionare al meglio in caso di pioggia o neve. Proprio per cercare di risolvere questo possibile problema, Goodyear ha collaborato con l’organizzazione di ricerca olandese TNO, ritagliandosi la possibilità di utilizzare i dati estratti dalle telecamere anteriori e posteriori di un veicolo, informazioni meteorologiche di terze parti e dettagli sulla marca e l’età di uno pneumatico. Il tutto per riuscire infine a determinare il momento migliore per l’attivazione di un sistema AEB.

A ciò va aggiunto il fatto che l’utilizzazione della suite di soluzioni intelligenti sui pneumatici SightLine di Goodyear, dà infine luogo a pneumatici in grado di misurare la giusta quantità di forza di frenata richiesta. Un dato che fuoriesce dalla misurazione della quantità di attrito con la superficie stradale, dalla pressione dell’aria e dallo stato di usura del pneumatico.

È la stessa Goodyear ad affermare che i test su strade bagnate indicano che un sistema AEB dotato della tecnologia SightLine è in grado di attenuare gli impatti a velocità fino a 80 chilometri orari. Per farlo, in particolare, interviene sui freni molto prima di quanto non farebbe su una superficie asciutta.

I sistemi svolgeranno un ruolo fondamentale nella guida automatizzata

A commentare la nuova linea di prodotti dell’azienda statunitense è stato Chris Helsel, vicepresidente senior e direttore tecnico, con queste parole: “La sicurezza è un pilastro dell’impegno di Goodyear per l’innovazione. Fornendo input critici sulle condizioni stradali e degli pneumatici nei sistemi AEB, stiamo aiutando gli OEM e i loro clienti a fare un balzo in avanti nella sicurezza, ben prima del mandato 2029 della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per i sistemi AEB nei veicoli passeggeri. Oltre a questo mandato, i sistemi AEB svolgeranno un ruolo fondamentale nella guida automatizzata, contribuendo a fornire una soluzione di sicurezza completa in ogni momento”.

Ora non resta quindi che attendere la commercializzazione di Sightline. Al momento Goodyear non ha ancora dato indicazioni in merito. Il fatto di averla portata al CES di Las Vegas sembra comunque indicare l’imminenza di un annuncio in tal senso.