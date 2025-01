Honda spiega il design audace dei suoi ultimi concept futuristici

Honda è impegnata a rilanciare la sua presenza nel mercato delle auto elettriche e a rafforzare la sua posizione in un settore che si dimostra sempre più competitivo. Con la recente “rientro” di scena della Honda, l’azienda ha in programma una trasformazione significativa nei prossimi anni, con l’obiettivo di ampliare e rivoluzionare la sua gamma di veicoli a emissioni zero.

Durante il CES di Las Vegas, Honda ha svelato nuovi dettagli sulla sua innovativa Serie 0, una linea di veicoli elettrici che punta a ridefinire il concetto di design nel settore automobilistico. Questi progetti rappresentano un’evoluzione rispetto alla prima anteprima mostrata l’anno scorso, con forme ancora più futuristiche e audaci.

Nonostante il linguaggio estetico possa apparire complesso per alcuni consumatori, Honda è determinata a catturare l’attenzione di una nuova generazione di clienti. Toshinobu Minami, direttore delle operazioni presso l’Honda Design Center, ha spiegato che la filosofia dietro la Serie 0 si riassume in tre parole chiave: “sottile, leggera e sapiente”.

Durante il suo intervento, Toshinobu Minami ha sottolineato che questi principi sono stati fondamentali nello sviluppo sia della berlina che del SUV della Serie 0. “In Giappone, abbiamo affrontato sfide complesse e qualche fallimento, ma ci siamo concentrati su un design esterno che fosse elegante e minimalista” ha affermato.

La Honda 0 Saloon, punta di diamante della gamma, è stata particolarmente apprezzata dai presenti al CES per il suo design d’impatto, che dal vivo risulta ancora più impressionante rispetto alle immagini. Il suo profilo affilato, con una forma a cuneo che richiama le sportive degli anni ’90, la rende unica e distintiva. Questa audacia stilistica potrebbe rappresentare una sfida per conquistare i clienti più tradizionali. Il SUV Honda 0, invece, si distingue per un design meno estremo ma comunque caratterizzato da una forte personalità.

Secondo Minami, l’obiettivo è creare vetture che suscitino gioia nei proprietari ogni volta che le vedono nel proprio garage, con un’estetica in sintonia con le esigenze dei nuovi acquirenti. In ogni caso, è confermato che la Serie 0 di Honda debutterà negli States all’inizio del 2026, con un arrivo previsto in Europa poco dopo, probabilmente tra la fine dello stesso anno e il 2027.