Ford Ranger, dieci anni da leader nel mercato dei pickup in Europa

Il Ford Ranger si conferma per il decimo anno consecutivo il pickup più venduto in Europa, consolidando una leadership assoluta nel settore. In Italia, il successo è ancora più evidente: dal 2016 è il modello più acquistato nel suo segmento e oggi, su due pickup venduti nel nostro Paese, uno è proprio un Ranger.

Sinonimo di potenza, versatilità e resistenza, il pickup dell’Ovale Blu è diventato un vero e proprio punto di riferimento per aziende e professionisti, grazie alle sue capacità di adattarsi a ogni esigenza lavorativa senza rinunciare a uno stile accattivante.

Oltre al trionfo del Ranger, Ford si distingue anche nel settore dei veicoli commerciali. Il 2024 ha segnato un anno record per Ford Pro in Italia, con oltre 35.000 unità vendute, registrando un incremento di 7.000 veicoli rispetto al 2023. La quota di mercato è salita al 19,7%, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Secondo Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, il successo del Ranger dimostra la capacità dell’azienda di proporre soluzioni innovative e performanti, capaci di unire tecnologia avanzata, efficienza e massima adattabilità alle esigenze dei clienti. “Ford Ranger è molto più di un pickup: è un compagno di lavoro essenziale per chi ha bisogno di un mezzo affidabile, potente e dall’estetica accattivante”, ha dichiarato Faltoni.

Ford Pro continua a spingersi oltre i confini dell’innovazione con il lancio del Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV), una versione elettrificata che non compromette le prestazioni. Il nuovo Ranger PHEV mantiene le eccezionali capacità di traino e carico, oltre alle elevate performance off-road, aggiungendo però una coppia massima di 697 Nm, la più alta mai registrata su un Ranger, e un’autonomia di fino a 43 km in modalità completamente elettrica.

Un’altra grande novità è il sistema Pro Power Onboard, che permette di alimentare e ricaricare strumenti e dispositivi utilizzando fino a 6,9 kW direttamente dalla batteria del veicolo, senza bisogno di generatori esterni. La produzione del Ranger PHEV è già iniziata e le prime consegne sono previste da metà dell’anno.