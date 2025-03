Ford, pioggia di miliardi di investimenti per restare a galla in Europa

Ford Motor Company ha annunciato un imponente piano di investimenti per rivoluzionare la sua presenza nel mercato europeo. La casa automobilistica americana ha delineato una strategia mirata a contenere i costi e rafforzare la propria competitività nel continente, puntando su una ristrutturazione su larga scala.

L’azienda investirà 4,4 miliardi di euro, destinati in parte alla ristrutturazione degli impianti Ford-Werke. La filiale tedesca impiegherà questi fondi per sostenere un piano pluriennale, finalizzato a ottimizzare le risorse e rendere più efficiente l’operatività aziendale. Nonostante le perdite già note dell’Ovale Blu, l’impegno per restare a galla non poteva mancare.

“Se vogliamo rimanere competitivi in Europa sul lungo periodo, è essenziale snellire le strutture, ridurre le spese operative e migliorare l’efficienza”, ha dichiarato John Lawler, vicepresidente di Ford. Questo piano rappresenta un cambiamento significativo nella gestione finanziaria della divisione europea. L’azione del colosso americano agisce infatti sulla dichiarazione di patronato che garantiva le passività della filiale tedesca.

Secondo il sindacato IG Metall, questa modifica potrebbe aprire la strada a uno scenario di insolvenza per Ford-Werke nei prossimi anni. “L’obiettivo sembra essere quello di esercitare forti pressioni sul consiglio di fabbrica affinché accetti le modifiche strutturali previste”, ha dichiarato l’organizzazione sindacale. Uno dei punti più critici, infatti, riguarda il futuro dei lavoratori. Ford avrebbe intenzione di eliminare 2.900 posti nello stabilimento di Colonia. Ma, va detto, qualsiasi taglio non potrà avvenire prima del 2032, a causa degli accordi in vigore.

La decisione di riorganizzare l’attività in Europa arriva in un periodo complesso per il marchio. Nel 2024, le vendite di Ford sono precipitate, registrando 87.174 immatricolazioni in meno rispetto al 2023. Questo ha portato la quota di mercato a ridursi dal 4,0% al 3,3%, segnando una chiara perdita di terreno nei confronti della concorrenza.

Le ragioni di questo calo sono evidenti. Ford ha ritirato dal mercato modelli storici come Mondeo, Fiesta e Ka, e alla fine del 2025 dirà addio anche alla Focus. Questo ha ridotto drasticamente l’offerta di auto tradizionali nel listino, lasciando nella gamma europea solo SUV, crossover e veicoli commerciali.

Ford ha introdotto in Europa due modelli elettrici, ma entrambi sono basati su piattaforme Volkswagen, una scelta che potrebbe limitare la percezione del brand nel settore elettrificato. A complicare ulteriormente le cose, nel 2024 la quota di mercato dei veicoli elettrici ha subito una contrazione in Europa, rendendo ancora più difficile per Ford competere in un segmento già complesso.