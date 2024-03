Tesla Cybertruck: il pickup elettrico scala una parete rocciosa verticale

Il Tesla Cybertruck potrebbe avere difficoltà sulla sabbia, ma un nuovo video dimostra che può affrontare una parete rocciosa senza alcuna difficoltà. Dopo alcuni momenti imbarazzanti sulla neve e sulla sabbia, il team Tesla afferma di essere al lavoro su un nuovo software adatto per il fuoristrada, pubblicando anche un video che vede il pickup elettrico scalare una parete rocciosa sul sentiero Hell’s Revenge a Moab, nello Utah.

Tesla Cybertruck: il pickup elettrico affronta alcuni sentieri fuoristrada pericolosi senza problemi

Proprio negli ultimi giorni è spuntato online un video diventato virale di un Cybertruck bloccato nella sabbia. In precedenza, alcune persone avevano documentato le sue difficoltà su una collina innevata e altri si erano lamentati di come aveva affrontato un noto percorso fuoristrada in California. Parte di queste difficoltà potrebbe essere legata alla mancanza di software.

Il team ha pubblicato un video dove è possibile vedere un Cybertruck attraversare lentamente, ma in modo sicuro, una ripida salita sul sentiero. Ci vogliono quasi 60 secondi per scalare la parete senza alcun problema. L’inquadratura poi si allarga per mostrare che altri due Cybertruck erano già in cima. Wes Morrill, ingegnere capo del Cybertruck, ha spiegato nei commenti del post che presto, ma senza specificare quando, ci sarà un aggiornamento OTA che aumenterà le abilità del pickup elettrico, come visto nel video.

Successivamente è stato pubblicato un secondo video che vede il pickup affrontare l’Hot Tub, un altro percorso molto complicato che prevede una discesa e una salita molto ripida. Con questo aggiornamento, dunque, i possessori del pickup elettrico potranno affrontare anche sentieri più “minacciosi” e in situazioni differenti. Magari sabbia e neve non saranno più un problema. Negli ultimi giorni il Cybertruck di Tesla, che non ha ancora raggiunto la produzione a pieno regime, è sbarcato anche a Dubai, anche se in via non ufficiale. Il mezzo è ora in vendita e costa al momento meno che negli Stati Uniti.