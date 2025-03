Ford GT Le Mansory Under Armour, l’hypercar ispirata a delle sneaker molto speciali

Quando il mondo del tuning incontra l’universo NBA, il risultato non può che essere sorprendente. Nasce così la Ford GT Le Mansory Under Armour, l’ultima opera d’arte firmata Mansory, uno dei team per la personalizzazione più audaci al mondo.

La creazione esclusiva non è solo un’auto, ma un connubio tra il fascino della leggendaria Ford GT vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 1966, il marchio sportivo Under Armour e l’icona del basket Steph Curry, stella dei Golden State Warriors. Proprio il campione NBA è il fortunato proprietario di questa supercar unica, che utilizzerà per promuovere le nuove sneaker Echo, il modello di punta della sua collaborazione con Under Armour.

Può sembrare insolito, ma questa hypercar è stata pensata per richiamare il design di una scarpa sportiva. Il risultato è un’auto dalla livrea giallo-nera, impreziosita da una speciale trama in fibra di carbonio a scacchiera. Ma le modifiche estetiche non si fermano al colore: la carrozzeria è allargata di 5 cm e ridisegnata con un pacchetto aerodinamico ancora più estremo.

Il kit estetico include elementi esclusivi come i nuovi gruppi ottici personalizzati, caratterizzati da quattro fari singoli che donano un aspetto inconfondibile e nettamente più aggressivo rispetto alla Ford GT di serie. Le prese d’aria ingrandite, unite a un inedito alettone posteriore con flap integrati, migliorano l’aerodinamica e regalano alla vettura un look mozzafiato. A completare il quadro ci sono cerchi da 21 pollici su misura e un widebody kit che amplifica ulteriormente la presenza scenica dell’auto. Non mancano poi i loghi Under Armour sulla carrozzeria.

L’abitacolo, come da tradizione Mansory, è completamente rivisitato con materiali pregiati come pelle, Alcantara e fibra di carbonio a vista. Il contrasto tra giallo e nero si ripropone negli interni, creando un look coerente con l’esterno. Sul volante, al centro, spicca un ulteriore logo Under Armour, a suggellare la partnership con il brand sportivo.

Mansory ha messo mano anche al motore biturbo V6 della Ford GT, aumentando la potenza da 656 CV a 710 CV, con una coppia massima di 840 Nm. Grazie a questo upgrade, la velocità massima è passata da 347 km/h a 354 km/h, rendendo questa GT una vera e propria belva su strada.