Ford Focus vicino all’addio: ecco quando terminerà la produzione

Quest’anno finirà un’era importante. La Ford Focus, auto che ha avuto un impatto molto importante sul mercato sin dal suo debutto, andrà ufficialmente in pensione a partire da novembre 2025. Lo stabilimento Ford di Saarlouis, Germania, terminerà di produrre il modello e non è previsto un successore. La casa automobilistica dell’Ovale Blu ha già più volte dichiarato di non aver intenzione di continuare a produrre “auto noiose”, nonostante le vendite di questi modelli abbiano portato grandi risorse finanziarie all’azienda.

Ford Focus andrà fuori produzione a partire da novembre 2025

Ford andrà avanti con la nuova strategia che include modelli più redditizi ed elettrici. Tuttavia, dopo il flop dei modelli elettrici come la Explorer e la Capri, l’azienda intende puntare maggiormente sui motori termici. Ciò non significa che abbandonerà i modelli a batteria, in quanto intende offrire una gamma completa per coprire ogni segmento e, di conseguenza, tutte le esigenze dei consumatori.

Con la fine della produzione della Ford Focus, la concorrenza cercherà di colmare questo vuoto con modelli simili, come la Volkswagen Golf, la Peugeot 308 e la Opel Astra. Difficilmente gli appassionati dimenticheranno la Focus, ma il settore automobilistico guarda ormai a un futuro fatto di innovazione e sostenibilità.

L’azienda ha registrato una perdita di 5,1 miliardi di dollari nel 2024, un calo attribuito principalmente ai costi della transizione verso l’elettrico e alle difficoltà nel mantenere la redditività durante questa fase di cambiamento. Nonostante ciò, guarda al futuro con ambizioni chiare: diventare il punto di riferimento nel settore dei fuoristrada, puntando a superare marchi storici come Jeep e Ram attraverso una gamma di veicoli innovativi e sempre più competitivi.