Ford Mustang Mach-E, nel 2025 arriva il nuovo “pacchetto Rally”

Il 2025 rappresenta un traguardo significativo per molti modello del marchio Ford, e la Mustang Mach-E non fa eccezione. Il crossover elettrico dell’Ovale Blu ha ricevuto un aggiornamento stilistico e funzionale, culminando nel nuovo e accattivante Mustang Mach-E Rally, un’edizione ispirata al mondo del rally.

Impossibile non apprezzare i dettagli e le novità offerte dal pacchetto sportivo opzionale disponibile per l’allestimento Mustang Mach-E GT per il 2025. Il Rally Package introduce una serie di miglioramenti estetici e tecnici, rendendo il crossover più robusto e dinamico.

Tra le novità spiccano componenti in Carbonized Grey, come la griglia frontale, lo splitter anteriore, le strisce sul cofano e le modanature del paraurti. La griglia include fari fendinebbia a LED integrati, ideali per illuminare percorsi sconnessi, e un pannello protettivo in alluminio sul sottoscocca. Il profilo laterale è arricchito da decorazioni esclusive “Mach-E Rally” sulle portiere, sostituendo i classici badge presenti nelle altre versioni.

Il tetto nero verniciato aggiunge carattere alla Mach-E, mentre una pellicola trasparente protegge la vernice della parte inferiore delle portiere. I cerchi da 19 pollici High Gloss Oxford White, impreziositi da grafiche nere, montano pneumatici Michelin all seasons, con la possibilità di scegliere anche cerchi Dark Carbonized Grey con grafiche bianche.

Sul retro, la Mustang Mach-E Rally si distingue grazie a uno spoiler sportivo che si estende sul lunotto e a una grafica dedicata. All’interno, i sedili Ford Performance sfoggiano loghi in rilievo e schienali rifiniti in Oxford White, in linea con l’estetica grintosa del modello.

Oltre alla nuova modalità di guida RallySport, progettata per esaltare le capacità del veicolo su terreni accidentati, il crossover è dotato di sospensioni MagneRide, pedali sportivi e il pacchetto GT Performance Upgrade. Inoltre, la Mach-E 2025 sarà tra i primi modelli a integrare l’aggiornamento BlueCruise 1.5, che includerà in futuro la funzione di cambio automatico di corsia. Alcune funzionalità come il sistema MyKey e lo sbrinatore del tergicristallo sono state eliminate. La produzione della Ford Mustang Mach-E 2025 inizierà il 6 gennaio del prossimo anno nello stabilimento di Cuautitlán, in Messico.