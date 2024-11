Ford, le vendite vanno male: in arrivo 4mila licenziamenti in Europa

Non tira un’aria troppo ottimista in casa Ford, dato che il marchio americano ha da poco annunciato un significativo piano di riduzione del personale in Europa. I numeri sulle vendite non facevano di certo ben sperare e l’ultima notizia sui tagli ai costi della produzione nel Vecchio continente confermano una crisi che diventa sempre più evidente. Ford non è sola in questo scenario di crisi e di risultati deludenti, ma le cattive notizie per i lavoratori arrivano sempre troppo presto.

Ford ha deciso di tagliare ben 4.000 posti di lavoro, con un progressivo piano dei licenziamenti che si concluderà nel 2027. La misura mira a rispondere alle difficoltà nella vendita dei nuovi modelli elettrici, come il Ford Explorer e il SUV coupé Capri, in un mercato europeo sempre meno ricettivo per quanto riguarda i veicoli elettrici.

Questa decisione comporterà una riduzione del 14% della forza lavoro europea di Ford e avrà un impatto maggiore in Germania, dove saranno tagliati ben 2.900 posti di lavoro, seguiti dagli 800 nel Regno Unito e 300 in altri Paesi europei.

La ristrutturazione, secondo Ford, punta a creare una struttura operativa più sostenibile e redditizia a lungo termine, ma comporterà anche una diminuzione della produzione dei modelli Explorer e Capri nello stabilimento di Colonia, centro di produzione per i veicoli elettrici in Germania. Lo stabilimento subirà un ridimensionamento significativo, con il licenziamento di circa un quarto dei dipendenti. Causa principale, oltre ai flop dei due modelli già citati, i costi elevati di energia e salari.

20.11.2024, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ford Elektroautos vom Typ Explorer stehen auf Autotransportern auf dem Werksgelände von Ford. Es ist das erste Elektroauto von Ford aus Europa. (zu dpa: «Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen») Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Peter Godsell, vicepresidente di Ford Europe, ha spiegato che la debole domanda di auto elettriche e gli alti costi operativi sono le principali motivazioni dietro questa scelta. Godsell ha inoltre sottolineato l’intensificarsi della competizione con i produttori cinesi, criticando i “vantaggi competitivi” che questi godono grazie ai sussidi governativi. Un ritornello che, purtroppo, abbiamo sentito spesso negli ultimi mesi.

Marcus Wassenberg, amministratore delegato di Ford in Germania, ha ribadito che i tagli saranno concentrati nello stabilimento di Colonia, sottolineando che “eventuali ulteriori misure” potrebbero essere necessarie “se le condizioni di mercato non migliorassero”.