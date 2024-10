Ford presenta la nuova Mustang Mach-E 2025: il SUV elettrico diventa più economico

Ford ha svelato la nuova Mustang Mach-E 2025, che presenta diverse novità. Per iniziare, il crossover sportivo è ora più accessibile di prima: negli Stati Uniti, infatti, il prezzo di partenza è di 36.495 dollari, ovvero 3.500 dollari più economico rispetto alla precedente versione. L’obiettivo è quello di mantenere il suo appeal, considerando che al momento è il secondo SUV elettrico più venduto negli Stati Uniti, e combattere la concorrenza del Chevrolet Equinox EV.

Ford Mustang Mach-E si rinnova: le novità del modello 2025

Ford ha equipaggiato di serie tutta la gamma con una pompa di calore, che va a migliorare l’efficienza della climatizzazione. Un aggiornamento particolarmente apprezzato dai clienti che vivono in zone fredde, dove questo sistema permette di mantenere una maggiore autonomia anche con temperature rigide.

Il sistema di guida assistita BlueCruise ha ora una nuova funzionalità: il cambio corsia automatico. Prima di effettuare la manovra, la Mustang Mach-E segnala l’intenzione al conducente attraverso alert visivi e sonori, mostrando sul quadro strumenti le ragioni dello spostamento. Il conducente ha comunque la possibilità di interrompere la manovra in qualsiasi momento.

Ford ha anche spostato la leva del cambio sul piantone dello sterzo, che permette di avere più spazio nella console centrale. Per l’allestimento Premium è disponibile un nuovo pacchetto sportivo che comprende diversi elementi esclusivi come una griglia anteriore ispirata alla versione GT, pinze freno Brembo in rosso, cerchi da 19 pollici in nero, interni con cuciture a contrasto rosse, sedili con ventilazione e pedali sportivi.

La palette dei colori si arricchisce di tre nuove tonalità (Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat, Velocity Blue Metallic e Desert Sand). Le novità riguardano anche i cerchi, ora disponibili con tre nuovi design. Infine, il nuovo Ford Connectivity Package include un il WiFi con accesso fino a 10 dispositivi, tra le altre funzioni. Non ci sono cambiamenti nella parte meccanica: rimangono disponibili le due batterie da 72 e 91 kWh, e l’autonomia massima, fino a 515 km, non varia rispetto alla versione precedente.