Ford Ranger elettrico, il “punto di svolta” che arriverà nel 2027

Anche se la casa automobilistica dell’Ovale Blu ha chiarito di non voler fare un salto “troppo deciso” nei confronti dell’elettrico, sarebbe in arrivo un modello convintamente importante per il marchio. Un nuovo modello di Ford Ranger completamente elettrico, infatti, è in fase di sviluppo per competere con veicoli attualmente in commercio negli States come il Maxus T90 EV e l’Isuzu D-Max BEV.

Questo pick-up elettrico Ford, frutto del lavoro di un team appositamente messo insieme in California, utilizzerà una piattaforma innovativa e si prevede che venga lanciato nel 2027. Attualmente, l’unico pick-up elettrico offerto da Ford è l’F-150 Lightning. Anche se non ci sono informazioni definitive riguardo alla disponibilità del Ranger EV in altri mercati a parte quello americano, è probabile che Ford voglia mantenere una posizione di leadership nel segmento dei pick-up di medie dimensioni almeno nel mercato britannico.

Durante una recente teleconferenza sui risultati finanziari, il CEO Ford Jim Farley ha condiviso alcuni dettagli entusiastici sul nuovo veicolo elettrico, affermando che, in oltre 40 anni nel settore, ha visto molti veicoli innovativi, ma il Ranger EV si distingue per l’eccitante proposta che rappresenta. A differenza dell’F-150 Lightning, che utilizza una piattaforma adattata da un pick-up a motore tradizionale, il Ranger EV sarà costruito su una piattaforma completamente nuova.

Da notare come la collaborazione tra Ford e Volkswagen per i modelli Amarok e l’ultimo Ranger non si estenderà a questa nuova versione del pick-up. L’attuale Ranger in commercio in diversi mercati oltre a quello americano ha già una versione ibrida plug-in, ma la sua batteria da 11,8 kWh consente solo un’autonomia elettrica di circa 44 chilometri.

Sebbene i dettagli tecnici sul Ranger EV siano ancora da definire, ci si aspetta che possa competere con l’autonomia di 350 chilometri del Maxus T90 EV, offrendo una soluzione elettrica di alta qualità e competitiva.