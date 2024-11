Questa Shelby Cobra ha asfaltato Mustang GT e Viper in una gara

Se c’è una scena che ogni appassionato di motori sognerebbe, specie se di selvaggi propulsori americani, quella scena sarebbe dominata da tre grandi icone. Protagoniste di una sfida affascinante quanto inaspettata nel risultato sono una Shelby Cobra, una Ford Mustang GT e una Dodge Viper GTS. Le tre regine si sono sfidate sullo stesso tracciato facendo venire certamente l’acquolina in bocca a tanti amanti delle americane rombanti.

Questa iconica competizione a stelle e strisce, però, non si è svolta su un circuito americano, bensì su una pista britannica. Ne deriva così una prospettiva unica sulle tre leggende dell’automobilismo. È importante precisare che la Shelby Cobra in questione era una replica, non certo quella d’epoca, ma riprodotta con le stesse specifiche standard di quel modello (nettamente rinfrescate negli elementi).

Il cuore pulsante della iconica Shelby era comunque un moderno motore Ford Mustang, un V8 Coyote da 5,0 litri, capace di erogare ben 454 cavalli e 569 Nm di coppia. Questo propulsore ha reso la Cobra incredibilmente competitiva, tanto da dominare la gara di accelerazione.

Leggera e potente, infatti, la Shelby ha sbaragliato la concorrenza rappresentata dalla Dodge Viper e dalla Ford Mustang GT, le sfidanti che hanno mangiato polvere. A volte, il fascino di un’auto replica può superare le aspettative e questo caso ne è la plastica dimostrazione.

La Ford Mustang GT, modello del 2019, anch’essa dotata di un V8 Coyote da 454 cavalli, ha dovuto accontentarsi del terzo posto, con un tempo di 13,6 secondi. La Dodge Viper GTS, con il suo maestoso motore V10 da 8,0 litri e 450 cavalli, ha registrato un tempo di 12,7 secondi, piazzandosi al secondo posto.

Ma la vittoria, come anticipato, è andata alla Cobra, che ha completato la prova in soli 12,5 secondi, grazie al mix di potenza e leggerezza. Se a questa gara avesse partecipato la Corvette ZR1 del 2025, l’auto di produzione più veloce degli Stati Uniti, lo scenario sarebbe stato ancora più entusiasmante.