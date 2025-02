Ford Mustang, il mistero della “Mach 4”: potrebbe arrivare una versione 4 porte?

Da anni si rincorrono voci su una possibile Mustang a quattro porte, un’idea che per alcuni puristi potrebbe sembrare quasi un’eresia, ma che in realtà avrebbe molto senso. Con il prezzo della Ford Mustang GT che oggi parte da oltre 48 mila dollari, senza considerare gli optional, non tutti i giovani appassionati possono permettersi di spendere tali cifre per un’auto da weekend.

Una versione più pratica della muscle car per chi ha una famiglia (ma non vuole rinunciare alle emozioni della Mustang) potrebbe rappresentare la soluzione perfetta. Ford non ha ancora confermato nulla, ma un recente deposito di marchio ha riacceso i rumors e acceso l’entusiasmo degli appassionati.

La scorsa settimana, Ford Authority ha scoperto che il colosso di Detroit ha presentato una domanda di registrazione per il nome “Mach 4”. Il documento, depositato il 25 febbraio 2025 con il numero di serie 99055118, include la descrizione di “veicoli a motore, ovvero automobili a benzina ed elettriche, pick-up, SUV e loro componenti strutturali”. Ma ecco il punto più interessante: secondo Automotive News, lo scorso agosto alcuni concessionari Ford avrebbero visto un rendering di una Mustang a quattro porte chiamata Mach 4.

La stessa presentazione includeva anche la Mustang RTR pre-costruita, ora ufficialmente confermata dalla casa dell’Ovale Blu. Se quel modello si è rivelato reale, chi può escludere che la Mach 4 non sia il prossimo annuncio?

L’uso del nome Mach 4 sembra infatti essere legato a un nuovo veicolo, non a un sistema di trazione integrale. Certo, una Mustang coupé a trazione integrale sarebbe perfetta per chi vive in climi freddi, ma i documenti suggeriscono qualcosa di più sostanzioso.

L’accordo siglato tra Ford e il sindacato United Auto Workers nel 2023 è un altro indizio. Nel contratto era previsto un investimento di 50 milioni di dollari nello stabilimento di Flat Rock, dove attualmente viene prodotta la Mustang. Ma la parte più interessante è che questo investimento era accompagnato dalla promessa di un nuovo modello, in attesa dell’approvazione definitiva. Sarà proprio la Mustang berlina?

Se la Mustang a quattro porte diventasse realtà, potremmo considerarla una erede spirituale della Ford Falcon. La Mustang originale, nata nel 1964, condivideva infatti la base meccanica con la Falcon. Ora, con una berlina sportiva a trazione posteriore e motore V8 con cambio manuale, il DNA di quella storica muscle car potrebbe tornare in una nuova forma. Solo 15 anni fa, l’idea di una Mustang berlina sarebbe stata impensabile, ma il successo della Mustang Mach-E ha dimostrato che il brand può evolversi senza perdere il suo carattere.