Ford Mustang GTD: ecco la nuova super car da 800 cavalli

Ford ha presentato la sua nuova supercar, la Ford Mustang GTD, che si propone come la vettura stradale più potente mai prodotta dalla casa americana. La Mustang GTD è una versione speciale e limitata della Mustang GT, che celebra il 60° anniversario della nascita del mitico modello. Il nome GTD di questa nuova Mustang si riferisce alla divisione all’interno dell’IMSA motor sport “GTD” per le vetture costruite secondo il regolamento tecnico FIA GT3.

Contrariamente alle voci, la Mustang GTD non ha un motore centrale. Un V8 sovralimentato da 5,2 litri si trova davanti al guidatore. La potenza totale del motore non è ancora stata ufficializzata, ma Ford punta a oltre 800 cavalli, rendendo questa la Mustang più potente mai disponibile dalla casa automobilistica. Il motore supera i 7.500 giri/min ed è dotato di uno scarico in titanio con un sistema di valvole attivo.

La Ford Mustang GTD ha un design aggressivo e sportivo, che richiama quello della Mustang GT, ma con alcuni dettagli esclusivi. Il design della Mustang GTD è curato nei minimi dettagli. Ogni linea guida le prestazioni aerodinamiche a velocità su pista, dallo splitter anteriore, al cofano ventilato, ai parafanghi, fino all’alettone posteriore a comando idraulico attivo montato sul montante C disponibile.

Ford Mustang GTD sfrutta l’ampio uso di pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio per ridurre il peso, abbassare il baricentro e migliorare la reattività. I parafanghi, il cofano, la copertura che sostituisce il cofano, i battitacco, lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e il tetto sono tutti realizzati in fibra di carbonio, con fasce anteriori e posteriori opzionali.

Un pacchetto aerodinamico disponibile che include un vassoio aerodinamico sottoscocca completo è anch’esso realizzato in fibra di carbonio e include caratteristiche pionieristiche nelle corse automobilistiche, nonché tecnologia come ali anteriori a controllo idraulico per gestire il flusso d’aria per l’equilibrio aerodinamico in coordinamento con l’ala posteriore attiva.

L’abitacolo della Mustang GTD è lussuoso e tecnologico, con una plancia rivestita in pelle nera e cuciture blu. Il conducente ha a disposizione un quadro strumenti digitale da 12 pollici, che mostra anche la funzione “GTD Mode”, che ottimizza le prestazioni e il suono del motore. I sedili sono sportivi e regolabili elettricamente, con logo GTD ricamato.

Le eccezionali prestazioni della Mustang GTD sono esaltate da una sospensione semi-attiva all’avanguardia che può variare sia la rigidità della molla che l’altezza da terra. La tecnologia di smorzamento adattivo con altezza della sospensione e doppia rigidità dell’ammortizzatore ad azionamento idraulico fornisce due stati unici che migliorano le prestazioni su strada e su pista in modo indipendente. La configurazione delle sospensioni consente un’altezza da terra inferiore di quasi 40 mm in modalità Track.

La sospensione anteriore a braccio corto e lungo offre una maggiore rigidità laterale e una cinematica migliorata, specialmente nelle curve ad alto G. La sospensione posteriore presenta un’architettura integrale rocker-and-link in cui gli ammortizzatori interni adattivi con valvola a spola e le molle elicoidali sono disposti in uno schema incrociato orizzontale e integrati in un sottotelaio tubolare robusto, rigido e ad alte prestazioni in stile automobilistico. . L’esclusiva architettura crea un rapporto di movimento tra asta di spinta e ammortizzatore di 1:1 in modo che l’auto risponda con precisione alle condizioni della pista.

Le prestazioni della Mustang GTD sono da supercar, con una velocità massima di oltre 320 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. La vettura dispone anche di sospensioni adattive, freni carboceramici, sterzo elettrico e controllo della stabilità. La Mustang GTD sarà prodotta in soli 60 esemplari, uno per ogni anno di vita della Mustang. Il prezzo sarà di oltre 300 mila euro, molto più alto di quello della Mustang GT, che costa circa 50 mila euro. Si tratta quindi di una vettura esclusiva e destinata ai collezionisti.