Dacia taglia i prezzi dei veicoli elettrici per il mercato tedesco

Buone notizie per i tedeschi, Dacia ha infatti deciso di tagliare i prezzi dei suoi veicoli elettrici e si parla di uno sconto che arriva addirittura a ben 10 mila euro. Se è vero che uno dei principali impedimenti al decollo delle auto elettriche nel mercato sono i prezzi troppo alti di questi veicoli, allora questa mossa potrebbe trasformarsi in una svolta decisiva.

Da economica a super economica

Uno sconto di ben 10 mila euro per i tedeschi non è cosa da poco e a pensarlo è stata Dacia che ora ha deciso di tagliare i prezzi delle sue auto elettriche. La Dacia Spring, già ritoccata in passato e scesa a un prezzo vantaggioso, ora costa ancora meno, visto che fino al 31 marzo prossimo gli acquirenti tedeschi potranno portarsela in garage pagando circa 10 mila euro in meno. Dacia lo chiama elektrobonus, rifacendosi naturalmente ai vari incentivi che negli ultimi anni sono stati lanciati anche nel nostro Paese. Il prezzo base per la Spring era di circa 22.750 euro, ma scende a 12.750 euro, quindi praticamente quasi dimezzato. Come detto non è la prima volta che Dacia abbassa il prezzo di questo modello, con il buono ambientale che permetteva in precedenza di pagarlo circa 9000 euro in meno.

Si tratta però dello sconto più importante e sostanzioso di sempre per la casa automobilistica rumena parte del gruppo Renault. Da quando sono arrivate sul mercato le auto elettriche promettono di stravolgere il settore, ma i costi elevati continuano a scoraggiare i potenziali acquirenti. Anche se la Dacia Spring potrebbe non essere il veicolo elettrico più ricco di funzionalità sul mercato, offre un ragionevole equilibrio tra costi e prestazioni. Nonostante la sua modesta batteria da 26,8 kWh, ha un peso a vuoto ridotto, inferiore a una tonnellata. Ciò gli consente di raggiungere un’autonomia di 230 km per carica.

Dacia Spring in super sconto

La scelta di concentrare sul mercato tedesco questo importante bonus è dovuta al fatto che in Germania si sono proprio di recente interrotti gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Costruita in Cina con l’aiuto di Dongfeng, Dacia ha venduto più di 30.000 esemplari di Spring in Germania dal 2021. Il prezzo basso ne ha certamente agevolato il successo, e ora spera di bissare tale traguardo con il grande sconto lanciato. E per l’Italia? Nessuno sconto per la Dacia Spring dalle nostre parti, ma per fortuna ad accorrere i nostro aiuto ci sono gli incentivi statali. Per questo 2024 appena iniziato, infatti, il Governo ha deciso di lanciare nuove agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche. Per chi ha un reddito sotto i 30 mila euro e rottama tra Euro 0 ed Euro 2, gli incentivi arrivano fino a 13.750. Per chi supera tale reddito invece il bonus sarà di 11 mila euro.