Dacia C-Neo, la nuova compatta arriverà in versione economica

L’ispirazione ormai è chiara, la casa automobilistica rumena facente parte del gruppo Renault sta preparando la nuova compatta economica. Stiamo parlando della Dacia C-Neo in arrivo per il 2026, la quale sostanzialmente si baserà sul SUV Dacia Bigster che invece uscirà nel 2025.

Due stili di carrozzeria diversi

La particolarità di questa Dacia C-Neo sta probabilmente nella scelta che vuole offrire ai suoi clienti, ossia la possibilità di optare per due diversi stili di carrozzeria. Naturalmente, l’altro fattore rilevante è il fatto che anche in questo caso l’auto sarà economica, ormai in perfetto stile Dacia. Dopo i fratelli SUV Duster e Bigster, Dacia sta attualmente sviluppando due nuovi modelli di dimensioni compatte: un crossover station wagon e una berlina in stile fastback, entrambi destinati a debuttare nel 2026. Insomma, il marchio rumeno ha tutta l’intenzione di estendere la sua gamma svariando su segmenti più mainstream.

Nonostante al momento le informazioni siano tutt’altro che dettagliate, proviamo a fare il punto della situazione sul modello in questione. Il nuovo progetto, noto come Dacia C-Neo sembra destinato a colmare quella che è una lacuna creata nel mondo dell’automotive. Con i principali marchi (e non solo) impegnati alla produzione di berline completamente elettriche, i modelli ICE a prezzi accessibili iniziano a scarseggiare terribilmente. Con il nuovo modello quindi Dacia si pone in aperta concorrenza con la fortunatissima Skoda Octavia e promette di fare faville.

Dacia C-Neo, come sarà?

Probabilmente l’auto avrà in dotazione luci a LED sottili, superfici eleganti ed elementi di design comunemente presenti negli altri crossover. Oltre alla variante station wagon, ci sarà anche una versione fastback più elegante che combina la comodità di cinque porte con una silhouette a tre volumi. Gli utenti insomma avranno la possibilità di scegliere tra due carrozzerie completamente diverse. Per quanto riguarda gli interni, è probabile che il cruscotto e la maggior parte dei comandi saranno condivisi con i SUV Duster e Bigster, consentendo a Dacia di risparmiare sulle spese di ricerca e sviluppo.

L’architettura sarà CMF-B del Gruppo Renault, condivisa anche con altre vetture Dacia, cosa che permetterà risparmio sia in produzione che in sviluppo. Le previsioni degli esperti inoltre ci dicono che le opzioni di propulsione includeranno versioni ibride leggere, bi-fuel (gas/GPL) e ibride, con la possibilità di un ibrido plug-in in futuro. I rumors sulla versione full hybrid suggeriscono un nuovo motore da 1,8 litri che probabilmente vedremo già sulla Bigster nel 2025. Per il modello a combustione invece dovrebbe esserci un motore a benzina a tre cilindri turbocompresso da 1,2 litri a marchio Renault, dotato di un sistema ibrido leggero da 48 V, che produce 128 CV, in pratica lo stesso utilizzato ora sulla Duster.