Dacia Duster 2024: prezzo bomba per il nuovo SUV

Attente, Fiat e compagnia: Dacia potrebbe mettervi ancora una volta in difficoltà con la nuova Duster, giunta alla terza generazione. Il SUV di Mioveni dispone di ottime caratteristiche, in linea con i gusti e le esigenze del pubblico attuale. Evitando di fare voli pindarici, con il rischio di farsi seriamente male, l’azienda dell’Est Europa ambisce al trono degli Sport Utility low cost. Questo ci è confermato dai prezzi appena comunicati in territorio francese. I vertici aziendali l’avevano dichiarato esplicitamente: l’offerta avrebbe continuato a essere vantaggiosa dal punto di vista economico. Siccome ogni parola è debito, la soglia d’accesso è contenuta, pari ad appena 19 mila euro. Certo, i progettisti hanno effettuato un lieve ritocco verso l’alto, ma è ragionevole, specialmente considerando l’inflazione che sta interessando l’economia mondiale.

Dacia Duster 2024: il prezzo di partenza della terza generazione

Inoltre, il veicolo ha compiuto un ulteriore salto qualitativo. Mentre il primo atto di questa storia fortunata era piuttosto rudimentale nelle linee, il secondo aveva già segnato un progresso rilevante, e ora gli standard si alzano ulteriormente. A tali soglie difficilmente si trova qualcosa di altrettanto conveniente. La principale novità nel rinnovato portafoglio prodotti è la versione ibrida da 140 CV, presa in prestito dalle cugine Renault Clio e Captur. Fin dal debutto, è disponibile nelle concessionarie, anche senza frizione.

Sarà proposta anche nella variante Eco-G da 100 CV, ovvero la declinazione GPL. Ciò rappresenta l’alimentazione in cui Dacia intende primeggiare negli anni a venire, con buone probabilità di successo. Mentre le rivali puntano sulle full electric, il CEO Denis Le Vot preferisce non fare il passo più lungo della gamba.

L’adozione di un powertrain full electric non convince appieno l’alto dirigente, soprattutto considerando gli elevati costi associati all’impiego della batteria. Di conseguenza, preferisce attendere il momento propizio. Pertanto, l’arrivo della Dacia Duster a trazione 100 per cento elettrica non sarà nel breve-medio termine, slittando probabilmente al prossimo decennio, magari anticipata da una Sandero “amica dell’ambiente”. Gli sviluppi della filiera influiranno sulle prossime strategie, ancora in fase di definizione.

Il vantaggioso rapporto qualità-prezzo continuerà a rappresentare uno dei punti di forza del marchio che, dal 2021, con il piano Renaulution messo in atto, ha ottenuto successi continui. Al momento, l’unica BEV della famiglia è la Spring, che rappresenta il terzo modello più venduto nel suo settore sul suolo transalpino, superata solo dalla Tesla Model Y e dalla Model 3. Nel 2024 potrebbe passare a una seconda serie.