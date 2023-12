Dacia Duster Coupé 2024: il sogno si avvicina.

L’arrivo della Renault Arkana in Europa ha suscitato notevole interesse. Era il 2020 quando la Casa della Losanga presentò la DSK F5. All’epoca sembrava un azzardo, ma il costruttore ha dimostrato di aver ponderato bene pro e contro, con le vendite schizzate alle stelle. Da qui un’idea intrigante: creare una variante low-cost chiamata Dacia Duster. Sembrava un’opportunità doppia per il gruppo: cavalcare il successo e contenere i costi di produzione, rendendo allettante la proposta rumena. Tuttavia, il progetto si è rivelato impraticabile, poiché le differenze erano troppo marcate per trasformare l’Arkana in una Dacia Duster Coupé.

Fuori la Renault Arkana, dentro la Dacia Duster Coupé?

L’Arkana venduta in Europa si basava sul pianale CMF-B del Gruppo Renault, mentre il brand dell’Est Europa si appoggiava all’architettura B0. Il divario tecnico era troppo netto per “convertire” l’Arkana in una Dacia Duster Coupé. Mentre l’entusiasmo svaniva, l’Arkana continuava a riscuotere successo fino al tanto atteso restyling, che avrebbe prolungato la vita della prima generazione. Nonostante l’accoglienza calorosa del pubblico, si vocifera che i giorni della Renault Arkana siano finiti. I vertici aziendali francesi sembrerebbero, infatti, intenzionati a ritirarla dal mercato nel 2025, sebbene i motivi di tale decisione rimangano sconosciuti.

La Dacia Duster è passata alla terza generazione con uno stile distintivo e completamente nuovo. Tecnicamente non ha nulla in comune con il modello precedente ancora in commercio. Il design, la tecnologia e la meccanica sono cambiati grazie al passaggio alla piattaforma CMF-B. Considerando la base condivisa, l’idea di sviluppare una Dacia Duster Coupé ha senso, potendo creare una versione più sportiva senza eccessivi sforzi per i progettisti. Anche se l’idea è attraente per i fan, le probabilità di vederla sul mercato nel breve termine sembrano scarse. Tuttavia, potrebbero esserci condizioni più favorevoli in futuro. Per prossimo anno è previsto il reveal mondiale del SUV Bigster, avente dimensioni maggiori rispetto alla Duster, indicando possibili sviluppi interessanti nel segmento.

In sintesi, sebbene l’idea di una Dacia Duster Coupé abbia il suo fascino, le differenze tecniche tra i modelli attuali e il loro contesto di produzione rendono al momento questa prospettiva poco realizzabile. Ciò non esclude, tuttavia, delle sorprese serbate in ottica futura. Allora sì, ci sarebbe di che divertirsi!